Até quando vai o tempo seco e quente no ES? Veja previsão

O calor e o tempo seco devem continuar no Espírito Santo nos próximos dias. No Sul do Estado e nas cidades do litoral capixaba, o sol predomina durante o fim de semana e o feriado de Nossa Senhora Aparecida, na segunda-feira (12). A previsão indica que o tempo firme deve persistir até pelo menos terça-feira (13), mas há possibilidade de mudança a partir de quarta-feira (14).

Segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), uma massa de ar seco atua sobre o Estado e dificulta a formação de nuvens de chuva. Com isso, todas as regiões capixabas terão predomínio de sol e temperaturas elevadas durante o feriadão.

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Na região Sul, o calor ganha força principalmente nas áreas menos elevadas. Neste sábado (10), os termômetros podem alcançar 34 °C, enquanto as localidades de maior altitude devem registrar máximas de 30 °C. O Incaper não prevê chuva para a região.

O litoral também terá dias de sol e calor. Na Grande Vitória, a previsão para sábado indica temperaturas de até 33 °C. O tempo permanece firme no domingo (11) e na segunda-feira (12), sem expectativa de precipitação. A umidade relativa do ar pode diminuir nos horários mais quentes, conforme o Incaper.

Quando a chuva pode voltar ao Espírito Santo?

A partir de quarta-feira (14), as previsões meteorológicas consultadas apontam possibilidade de mudança nas condições do tempo. Na região de Vitória, há indicativos de aumento da nebulosidade e pancadas de chuva entre o fim da tarde de quarta e a quinta-feira (15).

A mudança também pode trazer temperaturas mais amenas para a região metropolitana. A previsão consultada indica máxima de 33 °C na quarta-feira e de aproximadamente 29 °C na quinta-feira. Entretanto, os dados ainda não permitem afirmar que a chuva alcançará todo o litoral e o Sul capixaba no mesmo período.

Por enquanto, o Incaper não confirmou uma data para o retorno generalizado das chuvas ao Estado. Assim, o cenário mais seguro aponta a continuidade do tempo quente e seco nos próximos dias, com possibilidade de instabilidade a partir de meados da semana. A população deve acompanhar as atualizações meteorológicas, já que a previsão pode mudar.

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