Calor aumenta no ES neste sábado; veja onde faz até 34°C

O Espírito Santo terá um sábado (10) de sol, calor e tempo firme em todas as regiões. Uma massa de ar mais seco atua sobre o estado e mantém o céu aberto durante boa parte do dia. A previsão não indica chuva em nenhuma região capixaba.

O sol aparece entre poucas nuvens desde as primeiras horas do dia. Além disso, as temperaturas seguem elevadas e reforçam a sensação de calor em todo o território capixaba.

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Os termômetros devem registrar os maiores valores durante a tarde. As regiões Norte, Noroeste e Sul concentram algumas das temperaturas mais altas do estado, com máximas que podem alcançar 34°C.

Confira a previsão do tempo por região

Grande Vitória

A Grande Vitória terá sol entre algumas nuvens durante o sábado. Não há previsão de chuva. As temperaturas variam entre 20°C e 33°C. Na capital, Vitória, os termômetros devem marcar mínima de 20°C e máxima de 32°C.

Região Sul

O sol predomina entre poucas nuvens e mantém o tempo seco. Nas áreas menos elevadas, as temperaturas variam de 19°C a 34°C. Já nas regiões mais altas, os termômetros devem registrar mínima de 17°C e máxima de 30°C.

Região Serrana

A Região Serrana terá sol entre algumas nuvens, sem possibilidade de chuva. Nas áreas menos elevadas, a temperatura varia entre 19°C e 30°C. Nas localidades mais altas, a mínima será de 17°C e a máxima de 29°C.

Região Norte

O sábado terá sol entre nuvens e temperaturas elevadas. A previsão indica mínima de 19°C e máxima de 33°C. Não há expectativa de chuva.

Região Noroeste

O calor também marca o sábado na Região Noroeste. O sol aparece entre algumas nuvens e não há previsão de chuva. Nas áreas menos elevadas, os termômetros variam de 18°C a 34°C. Em Mantenópolis e Alto Rio Novo, as temperaturas ficam entre 17°C e 31°C.

Região Nordeste

O tempo permanece firme, com sol entre algumas nuvens. A temperatura mínima prevista é de 19°C, enquanto a máxima pode atingir 33°C. A região não deve registrar chuva.

Assim, o Espírito Santo começa o fim de semana com predomínio de sol e temperaturas elevadas. A massa de ar seco mantém a estabilidade do tempo em todo o estado neste sábado.

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