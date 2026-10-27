Atriz capixaba participa de série da Netflix com Nanda Costa

A atriz capixaba Fernanda Cipriano integra a nova série brasileira da Netflix, Dom de Iludir, que estreia nesta quarta-feira (28). A artista gravou uma participação ao lado de Nanda Costa e Alice Wegmann, no Rio de Janeiro, e celebrou a oportunidade de trabalhar com nomes conhecidos da televisão e do audiovisual brasileiro.

Fernanda foi convidada para participar da produção por Vanessa Veiga, responsável pela direção de elenco. A atriz contracenou com Nanda Costa e Alice Wegmann durante as gravações de uma cena.

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“Foi uma experiência maravilhosa, especial, muito rica para minha carreira como atriz. Tive uma excelente oportunidade para ampliar a minha bagagem profissional, a rede de contatos e pude atuar com grandes atrizes que admiro”, comemorou Fernanda.

Série da Netflix estreia nesta quarta-feira (28)

A série Dom de Iludir é estrelada por Marieta Severo, Nanda Costa e Alice Wegmann. A produção, realizada pela Conspiração para a Netflix, terá dez episódios e apresenta uma trama envolvendo conflitos familiares, segredos e manipulações.

Na história, Marieta Severo interpreta Lúcia Rossetti, uma colecionadora de arte que busca uma solução para a doença misteriosa da filha, Maíra, interpretada por Alice Wegmann. Durante essa busca, ela recorre a uma terapeuta espiritual, vivida por Nanda Costa, e acaba envolvida em um golpe.

Criada por Diane Maia e Mirna Nogueira, a série tem direção geral de Mauro Mendonça Filho, com direção de episódios de Gabriela Amaral Almeida e Daniela Carvalho.

Atriz capixaba prepara novos projetos no Espírito Santo

Além da participação na produção nacional, Fernanda Cipriano pretende ampliar sua atuação no mercado audiovisual capixaba.

A artista contou que tem participado de produções realizadas em diferentes regiões do Espírito Santo, incluindo Vitória e as montanhas capixabas.

“Tenho me movimentado para isso. Estou produzindo e atuando cada vez mais em produções audiovisuais locais filmadas em Vitória e nas montanhas capixabas, por exemplo”, afirmou.

Fernanda também revelou que está na fase de pré-produção de um curta-metragem com participação de um ator capixaba e direção de uma profissional do Rio de Janeiro.

Segundo a atriz, o projeto deverá ser disponibilizado em uma plataforma de streaming.

“Há também outros projetos independentes acontecendo”, adiantou.

A participação em Dom de Iludir representa mais uma experiência na trajetória profissional de Fernanda, que pretende conciliar trabalhos em produções nacionais com o desenvolvimento de projetos audiovisuais no Espírito Santo.

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