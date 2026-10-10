Brinquedos têm quase 40% de impostos no preço final; entenda

Mais de 60% do valor de alguns presentes de Dia das Crianças corresponde à carga tributária. É o caso do tênis importado, que lidera o levantamento com 65,71%, seguido pelo iPad importado, com 63,18%, e pelo smartphone importado, com 62,46%.

Mas o peso dos tributos não se restringe aos produtos vindos do exterior: jogos, brinquedos, artigos esportivos, roupas e calçados também têm uma parcela significativa de impostos embutida no preço.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp!

Os dados são do Impostômetro, com levantamento feito pelo advogado tributarista Samir Nemer, sócio do FurtadoNemer Advogados. Nos jogos de videogame, a carga chega a 58,46%, enquanto no PlayStation é de 51,46%. Já carrinhos, bonecas, patinetes e demais brinquedos têm percentual de 39,52%.

“Os produtos importados acumulam, além dos tributos que incidem sobre o consumo, o imposto de importação, o que ajuda a explicar os percentuais mais elevados. Mas a carga também é significativa em produtos nacionais e em presentes tradicionais, como brinquedos e artigos esportivos”, explica Nemer, doutorando em Direito Tributário.

Muitos desses produtos estão entre os preferidos para a data. Pesquisa da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e do SPC Brasil aponta que roupas e calçados lideram a intenção de compra (37%), seguidos por bonecas (35%), jogos educativos e de tabuleiro (26%) e carrinhos, aviões e bolas (21%).

Entre roupas e calçados, a carga tributária é de 36,02% no tênis nacional, 34,58% em bermudas e camisas, 34,10% na calça jeans e 31,09% no chinelo. Outros presentes comuns também apresentam percentuais elevados, como patins e bola de futebol, com 44,46%, e bicicleta, com 40,28%.

“Uma carga tributária menor não significa, por si só, que determinado presente será mais barato. O preço também envolve custos de produção, logística, margem e outras variáveis. O levantamento permite observar especificamente quanto os tributos representam nessa composição”, ressalta.

Para Nemer, conhecer a carga tributária dos produtos permite ao consumidor compreender melhor o peso dos impostos sobre o consumo. O advogado destaca que a transparência sobre esses valores também é importante para que a sociedade tenha dimensão do quanto se recolhe em tributos e possa acompanhar a aplicação desses recursos pelo poder público.

Principais presentes do Dia das Crianças e suas cargas tributárias:

Tênis importado – 65,71%

iPad importado – 63,18%

Smartphone importado – 62,46%

Jogos de videogame – 58,46%

PlayStation – 51,46%

iPad nacional – 47,90%

Piscina de plástico – 45,90%

Skate e prancha de surfe – 46,38%

Patins e bola de futebol – 44,46%

Mochila – 41,20%

Bicicleta – 40,28%

Computador/notebook – 40,15%

Patinete, carrinho, boneca e demais brinquedos – 39,52%

Boné – 36,98%

Ursos de pelúcia – 36,98%

Smartphone nacional – 36,55%

Violão – 36,50%

Tênis nacional – 36,02%

Teclado – 35,78%

Guitarra e bateria – 34,58%

Bermuda e camisa – 34,58%

Calça jeans – 34,10%

Chinelo – 31,09%

Ingressos para teatro e cinema – 27,10%

Hospedagem em hotel – 25,90%

Passagem aérea – 22,10%

Leia também: Pesquisa encontra diferença de até 210% em brinquedos para o Dia das Crianças