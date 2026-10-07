Pesquisa encontra diferença de até 210% em brinquedos para o Dia das Crianças

Quem deixar a pesquisa de preços de lado antes de comprar o presente do Dia das Crianças (12 de outubro) pode acabar pagando mais que o triplo pelo mesmo produto. É o que mostra levantamento do Procon Vitória: o jogo de cartas Uno Copag, da Mattel, foi encontrado por R$ 16,73 em um estabelecimento e por R$ 51,98 em outro, uma diferença de 210,70%. O resultado chama a atenção para uma regra simples que pode fazer diferença no bolso: antes de clicar em “comprar”, vale conferir outras opções.

A pesquisa do Procon Vitória analisou 29 produtos em seis grandes lojas virtuais (Amazon, Americanas, Casas Bahia, Extra, Magazine Luiza e Ponto Frio). O levantamento foi realizado em 29 de setembro, considerando os menores preços à vista encontrados para produtos idênticos, sem incluir frete ou descontos vinculados à forma de pagamento.

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Além do Uno, outros brinquedos apresentaram diferenças expressivas entre as lojas. O Livro de Colorir Spring Summer, da Bobbie Goods, teve variação de 161,69%, com preços entre R$ 11,46 e R$ 29,99. A Boneca GI Aventureira Fala 14 Frases, da Rosita, oscilou 110,42%, de R$ 75,99 a R$ 159,90.

Também chamaram a atenção o Jogo de Tabuleiro War, da Grow, com diferença de 93,42%, entre R$ 118,91 e R$ 229,99; o Boneco Homem-Aranha Marvel Olympus, da Hasbro, que variou 93%, de R$ 56,99 a R$ 109,99; e a Barbie Dreamtopia Princesa 2 em 1, da Mattel, com variação de 75,44%, entre R$ 227,99 e R$ 399,99. Ao todo, 11 dos 29 produtos pesquisados apresentaram diferenças superiores a 50%.

Diferença que passa dos R$ 2 mil

Se nos brinquedos de menor valor a diferença percentual impressiona, nos produtos mais caros é o valor economizado que chama atenção. O Xbox Series X, da Microsoft, apresentou a maior diferença absoluta da pesquisa: R$ 2.185,00 com preço de R$ 6.364,05 a R$ 8.549,05, uma variação de 34,33%.

O PlayStation 5 2020 825GB, da Sony, também teve uma diferença significativa: R$ 569,15, custando entre R$ 4.084,90 e R$ 4.654,05. Já a Barbie Dreamtopia Princesa 2 em 1 teve diferença de R$ 172 entre o menor e o maior preço. As baterias infantis Barbie Fabulosa e Radical Hot Wheels apresentaram diferenças de R$ 133,71 e R$ 130,23, respectivamente.

Importância da comparação

Para o secretário municipal de Cidadania, Direitos Humanos e Trabalho, Luciano Forrechi, a pesquisa reforça a importância de transformar a comparação de preços em um hábito, principalmente em períodos de maior movimentação do comércio.

“O consumidor não precisa abrir mão de presentear ou de aproveitar uma promoção, mas precisa ter informação para fazer uma escolha consciente. Uma diferença de poucos minutos na pesquisa pode representar uma economia importante, principalmente quando falamos de produtos de maior valor. O trabalho do Procon é justamente oferecer esse tipo de informação para ajudar as famílias a protegerem o orçamento.”

Preços sobem e descem de forma diferente

O comparativo com a pesquisa de 2025 mostra que não existe uma tendência única de preços para os presentes do Dia das Crianças. Dos 29 produtos analisados nos dois levantamentos, 15 tiveram aumento no menor preço e 14 apresentaram redução. Nenhum permaneceu com o mesmo valor.

Entre as maiores altas está a Amoeba 110g, da Asca Toys, cujo menor preço passou de R$ 3,00 para R$ 13,46, uma elevação de 348,67%. O Slime Kimeleca Filhotes, da Acrilex, subiu 67,19%, de R$ 16 para R$ 26,75. Já o Boneco Luccas Neto Articulado Fala 14 Frases teve aumento de 33,32%, passando de R$ 74,99 para R$ 99,98.

Na outra ponta, alguns produtos ficaram mais baratos. O destaque foi o Lego Star Wars O Mandaloriano e a Criança, cujo menor preço caiu 73,18%, de R$ 896,40 para R$ 240,37. A Pista Hot Wheels City Tubarão teve redução de 39,78%, enquanto o Livro de Colorir Spring Summer ficou 34,51% mais barato. Entre os consoles, o PlayStation 5 teve queda de 2,49% no menor preço encontrado.

É preciso comparar tudo

Para o gerente do Procon Vitória, Breno Panetto Morais, os números mostram que não basta olhar apenas para o preço de um produto isoladamente.

“A comparação precisa considerar diferentes lojas, o valor do frete, as condições de pagamento e a política de troca. A pesquisa mostra que produtos aparentemente baratos também podem apresentar grandes diferenças e que, nos itens de maior valor, a economia pode chegar a milhares de reais”, destaca.

Ainda segundo o gerente do Procon Vitória, a pesquisa tem justamente o objetivo de oferecer uma referência ao consumidor e estimular decisões de compra mais conscientes. “Os dados também reforçam que a consulta prévia aos preços é uma ferramenta importante para evitar gastos desnecessários”, aponta.

Dicas do Procon Vitória para as compras de Dia das Crianças:

– Realizar pesquisa prévia detalhada de preços, comparando características, qualidade e valores entre concorrentes;

– Avaliar criteriosamente procedência, faixa etária indicada, prazo de validade e integridade da embalagem antes de efetuar a compra;

– Em ambiente digital, calcular o custo final somando o frete, atentar aos prazos de entrega e pesquisar sobre a reputação do site e a política de trocas;

– Guardar comprovantes da transação (notas fiscais, recibos e prints/capturas de tela das telas promocionais ofertadas);

– Analisar as condições promocionais e regras de pagamento (diferenças entre pagamento à vista e parcelado);

– Planejar as compras previamente por meio de listas, evitando compras impulsivas e selecionando promoções que realmente representem economia para o bolso.

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