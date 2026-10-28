Busto furtado da Prefeitura de Cachoeiro é encontrado
Guarda Municipal localizou o objeto na manhã desta quarta-feira (28), no bairro Coronel Borges.
A Guarda Civil Municipal (GCM) de Cachoeiro de Itapemirim recuperou, na manhã desta quarta-feira (28), um busto da Prefeitura que havia sido furtado dias antes. O objeto foi localizado após uma denúncia sobre uma caixa suspeita na Rua Coronel Borges, no bairro de mesmo nome.
Segundo o boletim de atendimento, a ocorrência foi registrada por volta das 10h06, quando uma pessoa informou a presença de uma caixa grande contendo um saco preto e um pano com aparentes manchas de sangue na parte inferior.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
Após receber o chamado, uma equipe da Guarda Municipal foi enviada ao endereço e constatou que o material encontrado era o busto furtado da Prefeitura.
Os agentes recolheram a peça e a encaminharam à delegacia, onde foi entregue à autoridade policial.
O boletim não informa quem teria abandonado o objeto no local nem apresenta detalhes sobre as circunstâncias do furto.
Até o momento, não há informações sobre suspeitos identificados ou presos pelo crime.
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