Cachoeiro ganha 11 km de estradas pavimentadas na zona rural

Dois trechos de estradas que até recentemente eram de chão passaram a contar com pavimentação pelo programa Caminhos do Campo, em Cachoeiro. Junto às entregas, que ocorreram nos distritos de Gruta e São Vicente, nesta quarta (30), teve anúncio de nova etapa de obra e chegada de equipamento biodigestor.

Participaram o secretário estadual de Agricultura, Enio Bergoli, secretários municipais, servidores, moradores das regiões atendidas e lideranças comunitárias.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Na Gruta, pela manhã, teve entrega da revitalização do trecho da ES-485 entre a Rodovia do Frade e a sede do distrito. O investimento foi de R$ 10,5 milhões, em 5 quilômetros de pavimentação asfáltica.

“Moro aqui há 40 anos, em Alto Gruta, região de muitas agroindústrias. Quero destacar a importância dessa obra pra gente. Vai beneficiar muito as nossas comunidades e os produtores”, elogiou Glaúcia Calvi.

Bergoli anunciou ali o edital para a segunda etapa, completando a pavimentação em cerca de 7 quilômetros até Belém. A localidade fica em Vargem Alta, e o prefeito do município, Elieser Rabello, esteve presente. O serviço inclui o calçamento com blocos de concreto, drenagem e sinalização, com valor estimado de R$ 27 milhões.

A agenda em São Vicente foi na parte da tarde. A pavimentação contemplou com piso intertravado 6 quilômetros, ligando as localidades de Independência (que fica na parte baixa), Boa Vista e Alto São Vicente. Foram investidos R$ 11 milhões, com drenagem, sarjetas e meio-fio.

Segundo o secretário municipal de Agricultura, José Arcanjo Nunes, as melhorias facilitam o turismo e o escoamento de café, principal produto da região; hortaliças, pupunha, milho e feijão.

“Hoje é um dia muito especial para nós de Cachoeiro”, disse Arcanjo. “São obras que estão dentro do direcionamento do prefeito Theodorico Ferraço no sentido de facilitar o cotidiano das comunidades rurais, que precisam se deslocar, por exemplo, na busca por um atendimento médico. É benefício também para quem vem conhecer essas regiões, que são de grande beleza, com um turismo rural que se desenvolve fortemente”.

Turismo

São Vicente é destino não apenas de capixabas principalmente por conta da Pedra da Penha. Funciona nos arredores uma rampa de voo livre, e o calendário tem a tradicional Romaria da Penha, sempre em abril.

“Estamos contemplando, com essas obras em Cachoeiro, regiões de agricultura forte, agroturismo, pousadas e restaurantes. As melhorias promovem interação entre essas atividades, agrícolas e não agrícolas, no meio rural; uma interação que dá a esses locais um dinamismo econômico e social”, ressaltou Bergoli.

Sustentabilidade

Durante a solenidade em São Vicente, o Centro da Associação Comunitária de Boa Vista ganhou dois biodigestores para tratamento de efluentes. Os equipamentos foram entregues por Fábio Ahnert, diretor-presidente da Agência Estadual de Recursos Hídricos (Agerh).

Leia também: Tampinhas do Bem amplia pontos de coleta e alcança nova marca em Cachoeiro