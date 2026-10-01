Tampinhas do Bem amplia pontos de coleta e alcança nova marca em Cachoeiro

O programa Tampinhas do Bem, realizado pelo Sindplast, em parceria com a Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma), está próximo de alcançar os primeiros 300 quilos de tampinhas arrecadadas no município. A iniciativa também passa a contar com uma nova logística para o recebimento, armazenamento e encaminhamento do material.

A parceria entre o Sindplast/ES e a prefeitura é formalizada por meio de Acordo de Cooperação, que estabelece a atuação conjunta na arrecadação das tampinhas e no desenvolvimento do programa em Cachoeiro.

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Com a nova organização, a Semma passa a centralizar o recebimento e o encaminhamento das tampinhas arrecadadas. A população pode continuar entregando o material normalmente nos 28 pontos parceiros que já participam da iniciativa e possuem o coletor oficial. A rede reúne escolas, CRAS, empresas, instituições públicas e outras organizações do município.

Entre os parceiros estão BRK Ambiental, Ifes, Senac, Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, Ipaci, Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (Semdec), Cineclube Jece Valadão, unidades dos CRAS e diversas escolas e instituições.

Além dos pontos parceiros, as tampinhas também podem ser entregues diretamente em dois locais: no espaço anexo ao Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), no bairro Aeroporto, e na sede da Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

Os pontos parceiros permanecem responsáveis pela arrecadação e podem solicitar à Semma o recolhimento do material quando houver uma quantidade significativa acumulada. O mesmo procedimento vale para instituições que necessitarem de apoio para a retirada das tampinhas.

A rede de arrecadação também continua aberta para novos participantes. Empresas, escolas, condomínios, estabelecimentos comerciais, instituições e outras organizações interessadas em se tornar pontos parceiros podem entrar em contato com a Semma pelo e-mail: [email protected].

Após o recebimento e a organização do material, as tampinhas serão encaminhadas ao Sindplast/ES, responsável pelo processo de beneficiamento, conforme estabelecido no Acordo de Cooperação. Os recursos provenientes desse processo serão destinados a ações de proteção e bem-estar animal.

Além de contribuir para a reciclagem, o programa promove educação ambiental e mobilização comunitária, mostrando que a destinação adequada dos resíduos pode gerar benefícios ambientais e sociais. A proposta é ampliar cada vez mais a participação da população e fortalecer uma rede permanente de colaboração em diferentes regiões do município.

Com a mobilização dos moradores, instituições e empresas, o Tampinhas do Bem transforma um material que poderia ser descartado em recurso para ações de proteção e bem-estar animal, unindo reciclagem, participação comunitária e cuidado com o meio ambiente.

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