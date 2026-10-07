Cachoeiro recebe mutirão com mais de 200 oportunidades de emprego

Já está agendada a próxima ação do Programa Emprega Senac em Cachoeiro de Itapemirim, voltada, mais uma vez, à aproximação entre empresas da região e moradores em busca de oportunidades no mercado de trabalho. Será no dia 17 de outubro, das 8h às 12h, no novo prédio da Unidade de Educação Profissional da instituição na cidade, no Sul do Espírito Santo.

A iniciativa é organizada pelo Senac de Cachoeiro, com apoio da Prefeitura – por meio da Secretaria Municipal de Cidadania, Trabalho e Direitos Humanos (Semcit) – e da agência local do Sistema Nacional de Emprego (Sine). Até o momento, mais de 200 oportunidades de emprego foram confirmadas por sete empresas que já garantiram a presença no evento.

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As vagas são destinadas a diferentes segmentos, como supermercados e distribuidoras. Também haverá encaminhamentos para oportunidades de trabalho que serão iniciados, durante a ação, pelo Sine e por outras empresas de recrutamento participantes.

Além disso, o mutirão está aberto a demais empresas da região interessadas em participar e divulgar suas vagas. Para isso, basta formalizar a participação em: https://lix.li/0RqTH.

Outros serviços

A exemplo das edições anteriores, os candidatos poderão ter acesso a orientações para entrevistas de emprego, atualização de currículo e participação em processos seletivos.

Os interessados em participar das entrevistas e seleções podem realizar a pré-inscrição pelo formulário disponível em: https://lix.li/OcMQn. No dia do evento, eles deverão levar documento de identificação com foto e currículo impresso e atualizado.

O Senac de Cachoeiro de Itapemirim fica na Rua Moreira, no Bairro Independência (no imóvel que antes abrigava a Faculdade Multivix).

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