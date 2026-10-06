Guaçuí recebe IV Salão de Artes e Cultura com mais de 40 artistas

A Academia Guaçuiense de Letras e Cultura promove no período de 05 de outubro a 05 de novembro uma coletiva de artes no Teatro Municipal Fernando Torres – Galeria Zélia Viana de Aguiar, denominada IV Salão de Artes e Cultura de Guaçuí, e conta com obras de vários artistas deste município e região. A organização é da agente cultural Márcia Sardenberg Ferraz Moulin, vice-presidente da entidade.

Os organizadores mantiveram contato com pintores, desenhistas, ilustradores, artesãos e escultores com objetivo de levar para o salão as técnicas mais variadas e que mostram a diversidade artística de Guaçuí. O que o público verá são pinturas em óleo sobre tela, desenho em grafite, obras em material alternativo, intervenções, entre outras linguagens. Mais de quarenta convidados estão presentes com suas peças entre alunos e professores, o que demonstra o grande interesse de Guaçuí pela área de artes visuais.

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Segundo os organizadores, o objetivo deste salão é preservar as mostras coletivas de artes plásticas do município tão ricas nos anos 80 e 90 e que revelaram pintores importantes no cenário do Estado, como o homenageado deste ano Alvair Costa.

Outro objetivo é incentivar o surgimento de novos nomes dentro deste segmento e despertar o olhar do público para as variadas estéticas. A exemplo disso são as obras de alunos da Escola Municipal de Ensino Fundamental Anísio Teixeira, expostas no salão deste ano dentro de um projeto da valorização dos talentos artísticos denominado PAAT.

Sobre o homenageado, Alvair Costa é artista completo desde a pintura, com participação na televisão com histórias desenhadas ao vivo, como também nas artes cênicas, principalmente no teatro. Suas obras estão espalhadas no município de Guaçuí em residências e comércios, e também na cidade de Piúma.

O IV salão tem o apoio do Edital Municipal de Artes da Lei Aldir Blanc, com recursos do SNC e Ministério da Cultura. A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo também entrou com parceria, oferecendo a infraestrutura do espaço e coordenação do edital.

A visitação será de acordo com os horários de funcionamento do Teatro Municipal Fernando Torres, de 08 às 13h, ou em horários especiais a serem agendados para visitação com os membros da Academia Guaçuiense de Letras e Cultura pelo e-mail [email protected] ou pelo zap 28 99976.1487.

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