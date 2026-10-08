Cachoeiro reforça frota da Saúde para atender mais pacientes em casa

Cachoeiro de Itapemirim está ampliando o atendimento domiciliar com o aumento da frota de veículos destinada ao serviço. São mais três carros especialmente voltados para levar agentes e profissionais de saúde à casa de pessoas acamadas, domiciliadas e puérperas que não podem ir à unidade de saúde e precisam de atendimento.

A novidade fortalece a Atenção Primária, permitindo uma melhor organização das ações das equipes de saúde e, ao mesmo tempo, um melhor acompanhamento desses pacientes, com a oferta de vários serviços, tais como procedimentos de enfermagem, curativos complexos, vacinação, avaliação básica de saúde, avaliação odontológica, entre outros.

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Para agendar, as famílias dos pacientes podem recorrer às agentes comunitárias de saúde ou à própria unidade básica de referência do assistido, mediante solicitação e comprovação de necessidade de assistência domiciliar. Às vezes, o próprio agente de saúde verifica a necessidade e solicita o serviço. A ordem de atendimento é organizada pela equipe, levando em conta critérios como a urgência e necessidade.

“Com o incremento da frota, Cachoeiro ampliará o atendimento domiciliar, reforçando a política de cuidado a pacientes acamados. É mais um avanço na garantia da atenção primária a uma clientela que realmente precisa de cuidado”, afirmou a gerente de Políticas Públicas de Saúde, Elaine Rainha do Amaral.

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