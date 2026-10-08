Mudança na gestão: CIEA inicia processo para escolha de novos dirigentes

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma) e a Comissão Interinstitucional de Educação Ambiental (CIEA) convocam os membros da Comissão para uma reunião extraordinária, que será realizada no dia 20 (terça-feira), às 14h40, em formato híbrido. O encontro terá como principal pauta a eleição para os cargos de presidente e secretário(a)-executivo(a) da CIEA.

A reunião será realizada presencialmente no auditório do Sindicato Rural, no bairro Independência, e também de forma virtual, por meio da plataforma Google Meet. O link para participação on-line será encaminhado aos membros por e-mail.

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A eleição tem como objetivo garantir a continuidade dos trabalhos e fortalecer a atuação da Comissão no âmbito da Política Municipal de Educação Ambiental. Conforme o Decreto Municipal nº 29.863, de 19 de outubro de 2020, a Presidência e a Secretaria-Executiva da CIEA são escolhidas por maioria simples de votos, para mandato de dois anos, com alternância entre representantes do Poder Público e da Sociedade Civil.

Os membros que tiverem interesse em se candidatar aos cargos de presidente ou secretário(a)-executivo(a) poderão manifestar previamente sua intenção pelo e-mail institucional da Comissão: [email protected]. A manifestação antecipada busca contribuir para a organização do processo eleitoral e garantir maior transparência e participação dos integrantes.

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma) destaca a importância da participação dos representantes na reunião, considerando o papel da CIEA no acompanhamento e fortalecimento da Política Municipal de Educação Ambiental. Entre as atribuições da Comissão está o acompanhamento das ações relacionadas à elaboração, execução, avaliação e revisão do Plano Municipal de Educação Ambiental (PMEA).

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