Guarda-vidas de todo o país disputam campeonato de salvamento aquático no ES

O afogamento mata 16 pessoas por dia no Brasil. É para enfrentar esse cenário que guarda-vidas de todo o país treinam o ano inteiro. De 7 a 10 de outubro, cerca de 450 guarda-vidas e atletas de 16 estados brasileiros e da Argentina se reúnem em Vitória, no Espírito Santo, para o XXV SOBRASA RESCUE, o Campeonato e Simpósio Brasileiro de Salvamento Aquático. O evento é organizado pela Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático (SOBRASA) em parceria com o Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo (CBMES).

As provas reproduzem, em formato competitivo, os gestos de um salvamento real. Na quinta-feira (8), a piscina de 50 metros do Clube Álvares Cabral recebe as disputas de transporte de manequim, com e sem nadadeiras, e os revezamentos de resgate. Na sexta (9), a competição vai para a Praia da Guarderia com corrida, natação e resgate combinados, provas de pranchão e surf ski, resgate com flutuador e a corrida ao pé de pato, a disputa corpo a corpo na areia que costuma ser a mais concorrida do campeonato.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp!

“Cada prova do RESCUE é um resgate cronometrado. O guarda-vidas que ganha alguns segundos aqui é o mesmo que vai estar no posto em dezembro, quando a praia lota e esses segundos decidem se a pessoa volta para casa”, afirma o médico David Szpilman, fundador e secretário-geral da SOBRASA.

O campeonato também marca a fase de crescimento do salvamento aquático como modalidade esportiva. Desde 2024, a SOBRASA responde pela Confederação Brasileira de Desporto Lifesaving (CBDL), reconhecida pelo Comitê Olímpico do Brasil. Os resultados de Vitória contam para o ranking nacional e como seletiva para a formação da delegação brasileira que disputa o Campeonato Mundial de Lifesaving, a partir de 25 de novembro, em Guquebera, cidade antes conhecida como Porto Elizabeth, na África do Sul.

O estado anfitrião mostra, ao mesmo tempo, o tamanho do desafio e o efeito da prevenção. Segundo o Boletim Nacional de Afogamento 2026, produzido pela SOBRASA com dados do Ministério da Saúde, o Espírito Santo registrou 4,4 mortes por afogamento para cada 100 mil habitantes em 2024, taxa acima da média nacional de 2,7. Em 1979, porém, o índice capixaba era de 9,7, o que significa que o estado reduziu sua mortalidade em mais da metade ao longo de quatro décadas.

“Os afogamentos continuam sendo um desafio no Espírito Santo e exigem um trabalho permanente de prevenção. Ao sediar o SOBRASA RESCUE, queremos aproximar profissionais de salvamento e gestores municipais, compartilhar experiências e fortalecer tanto o preparo para o resgate quanto a educação para evitar que essas ocorrências aconteçam. Nosso objetivo é que esse conhecimento se traduza em mais proteção para a população”, afirma a major Gabriela Andrade, do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo (CBMES), especialista em salvamento aquático.

A programação começa na quarta-feira (7), no auditório do Sebrae, na Enseada do Suá. Pela manhã, o simpósio Município + Resiliente no Afogamento tem expectativa de reunir mais de 400 participantes, entre prefeitos e gestores de defesas civis municipais, para discutir como as cidades podem estruturar políticas locais de prevenção.

À tarde, o XXV Simpósio Brasileiro de Prevenção e Salvamento Aquático tem como tema “Toda pessoa deve saber nadar, e todo nadador deve saber prevenir e salvar”. A abertura é do comandante-geral do CBMES, coronel Alexandre Cerqueira, e do presidente da SOBRASA, coronel Fábio Braga Martins. Além disso, o dr. David Szpilman apresenta o painel sobre resgate em águas abertas. A sessão se encerra com a apresentação de trabalhos científicos.

Programa Município + Resiliente

Realizado em conjunto com o Simpósio Brasileiro de Salvamento Aquático, considerado o maior do gênero na América Latina, o programa Município + Resiliente no Afogamento promove a integração entre serviços de salvamento brasileiros e internacionais e gestores municipais. A proposta é compartilhar conhecimentos que contribuam para a adoção de políticas públicas voltadas à redução dos afogamentos e à proteção das comunidades.

Entre os benefícios estão o fortalecimento da cultura de prevenção, inclusive em situações de desastres, o intercâmbio de experiências entre especialistas em Defesa Civil e salvamento aquático e a aproximação entre o CBMES e as Coordenadorias Municipais de Proteção e Defesa Civil (COMPDECs). O encontro também incentiva o preparo físico e técnico dos guarda-vidas para a missão de prevenir ocorrências e salvar vidas.

SERVIÇO

XXV SOBRASA RESCUE, Campeonato e Simpósio Brasileiro de Salvamento Aquático

Quando: 7 a 10 de outubro de 2026

Onde: Vitória (ES)

Categorias: Nacional e Interclube Open

7/10 (quarta-feira): Simpósios

Local: Auditório do Sebrae, Rua Belmiro Rodrigues da Silva, 170, Enseada do Suá

8h às 11h: Simpósio Município + Resiliente no Afogamento

13h às 18h30: XXV Simpósio Brasileiro de Prevenção e Salvamento Aquático, com cenários de risco, estratégias educativas de prevenção e salvamento, apresentação de trabalhos científicos e exposição de pôsteres

8/10 (quinta-feira): Provas de piscina

Local: Clube de Natação e Regatas Álvares Cabral, piscina olímpica de 50m, Bento Ferreira

Horário: 7h às 15h

Provas: 50m resgate de manequim; 100m resgate de manequim com nadadeiras; revezamento 4x25m com manequim; revezamento 4x50m medley de resgate

9/10 (sexta-feira): Provas de praia na água

Local: Praia da Guarderia, Av. Américo Buaiz, Enseada do Suá (Praça da Ciência)

Horário: 7h, com término previsto entre 17h e 18h

Provas: corre-nada-corre (200m de corrida, 300m de natação, 200m de corrida); resgate com pranchão; salvamento com tubo de resgate; natação na arrebentação 300m

10/10 (sábado): Provas de areia e premiação

Local: Praia da Guarderia

Horário: 7h, com término previsto entre 13h e 15h

Provas: corrida na areia 70m (beach sprint); bandeiras na areia (beach flags)

19h: Cerimônia de premiação por equipes e do ranking individual Iron-GV

Leia também: Está chegando! Banda La Familia abre o primeiro dia da Oktoberfest Cachoeiro