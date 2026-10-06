Calor aumenta e terça-feira terá sol entre nuvens no Espírito Santo

A terça-feira (6) será de tempo estável em todo o Espírito Santo, com predomínio de sol entre poucas nuvens e sem previsão de chuva em nenhuma região capixaba.

De acordo com o Incaper, a atuação de um sistema de alta pressão sobre o oceano mantém o ar seco e dificulta a formação de nuvens de chuva.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp!

As temperaturas seguem elevadas e apresentam ligeiro aumento, deixando a tarde ainda mais quente em várias cidades do Estado.

Na Grande Vitória, o dia terá sol entre nuvens e máxima de 32°C. Em Vitória, os termômetros variam entre 19°C e 32°C.

Na Região Sul, as áreas menos elevadas podem registrar máxima de 33°C, com mínima de 18°C. Nas áreas mais altas, as temperaturas variam entre 17°C e 28°C.

Na Região Serrana, as máximas chegam a 28°C nas áreas menos elevadas e a 27°C nas regiões mais altas.

Já na Região Norte, a previsão aponta temperaturas entre 19°C e 31°C. No Noroeste, as áreas menos elevadas também podem chegar aos 33°C.

Em Mantenópolis e Alto Rio Novo, os termômetros devem variar entre 18°C e 29°C.

Na Região Nordeste, a máxima prevista é de 30°C, com mínima de 19°C.

Leia também: Cachoeiro terá passeio ciclístico em comemoração ao Dia das Crianças