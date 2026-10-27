Câmara de Castelo elege nova Mesa Diretora para o biênio 2027–2028

O vereador Renan Viçosi Maia (PP) foi eleito como novo presidente da Câmara Municipal de Castelo. A decisão ocorreu nesta terça-feira (27), durante sessão extraordinária realizada às 14h, que definiu a composição da Mesa Diretora para o biênio 2027–2028.

A chapa eleita recebeu oito votos favoráveis e cinco abstenções. Além de Renan Viçosi Maia na Presidência, a nova composição terá Giani Márcio Coradini (Republicanos) como vice-presidente, Éverton Zanúncio Malheiros (PSB) como primeiro-secretário e Warlen César Bortoli (PSDB) como segundo-secretário.

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Os oito vereadores que votaram a favor foram Renan Viçosi Maia, Giani Márcio Coradini, Éverton Zanúncio Malheiros, Warlen César Bortoli, Mateus Fim Pagio (PP), Márcia Pedruzzi (PSD), Maria Lúcia Ventorim (União Brasil) e Ulysses Andreão Callegario (DC).

Já as cinco abstenções partiram de Edimar Celin (PP), Jeandro Fiorot Careta (DC), Luciano Diniz Santana (Republicanos), Nim Depoli (Republicanos) e Tiago de Souza (Republicanos).