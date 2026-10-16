Campanha em Cachoeiro quer garantir tênis novos para 19 crianças e adolescentes
População de Cachoeiro de Itapemirim pode contribuir com qualquer valor.
Iniciativa busca arrecadar recursos para a compra de 19 pares de tênis que serão utilizados no próximo ano letivo. População de Cachoeiro de Itapemirim pode contribuir com qualquer valor.
A Associação Conta a Gota está mobilizando a população de Cachoeiro de Itapemirim para uma campanha solidária que pretende arrecadar recursos para a compra de 19 pares de tênis destinados a crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social. O objetivo é garantir que os beneficiados tenham calçados para utilizar na escola no próximo ano letivo.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
Para viabilizar a iniciativa, a organização conta com o apoio da comunidade. Uma parceria com uma loja da cidade possibilita a compra dos calçados pelo valor promocional de R$ 55,90 o par, independentemente do tamanho.
A população pode contribuir com qualquer valor, ajudando a associação a alcançar a meta. “Cada doação representa um passo importante para que essas crianças e adolescentes comecem o próximo ano escolar com mais conforto e dignidade”, destaca Ariadne Zandonadi, coordenadora do Projeto Transformação, desenvolvido pela Associação Conta a Gota.
A arrecadação faz parte de uma iniciativa solidária que será realizada no dia 28 de outubro, às 19h, em Cachoeiro de Itapemirim, reunindo atividades de incentivo à leitura, recreação e solidariedade.
Com o lema “Movimento que cura”, a programação contará com roda de histórias, lanche com cachorro-quente e distribuição dos tênis adquiridos por meio da campanha.
Mais do que a entrega de calçados, a proposta é proporcionar às crianças e adolescentes momentos de acolhimento, diversão e convivência, reforçando o compromisso da associação com iniciativas que promovam o cuidado e a solidariedade.
Conheça a Associação Conta a Gota
Fundada em março de 2020, durante o início da pandemia de Covid-19, a Associação Conta a Gota nasceu da mobilização de voluntários para ajudar famílias em situação de vulnerabilidade social, inicialmente por meio da distribuição de cestas básicas, kits de higiene e fraldas.
Desde então, a organização desenvolve e apoia ações sociais voltadas à solidariedade, à promoção da saúde e à recreação, mostrando que a união de pequenos gestos pode transformar realidades.
Acompanhe o trabalho da associação pelo Instagram @contaagota.
Como ajudar
Quem desejar contribuir com a campanha pode realizar uma doação de qualquer valor por Pix diretamente para a Associação Conta a Gota.
- Chave Pix (CNPJ): 40.128.113/0001-91
- Favorecido: Associação Conta a Gota
- Banco: Caixa Econômica Federal
Para obter mais informações sobre a campanha e as formas de contribuição, os interessados podem entrar em contato com:
* Matheus: (28) 98815-4774
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