Novos equipamentos chegam para reforçar a Guarda Municipal de cidade do ES

A PMV realizou, na tarde desta quarta-feira (7), a entrega de armas, viaturas, motocicletas e equipamentos que devem reforçar a estrutura e capacidade operacional da Guarda Civil Municipal de Vitória (GCMV). O evento aconteceu na Praça do Papa, na Enseada do Suá.

A prefeita de Vitória, Cris Samorini, acredita que a segurança da população também passa pela valorização e pela preparação dos profissionais que estão diariamente nas ruas.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp!

“Estamos fazendo investimentos importantes para fortalecer a Guarda de Vitória e garantir que os nossos guardas municipais tenham condições adequadas para exercer o seu trabalho. Por isso, estamos modernizando equipamentos e buscando oferecer à nossa Guarda de Vitória uma estrutura compatível com a responsabilidade que ela tem na proteção da cidade e dos capixabas”, relata a prefeita.

Foram entregues:

– 180 pistolas Glock calibre 9mm;

– 40 capacetes com intercomunicador;

– 01 viatura de base móvel (com computador e câmera),

– 08 motocicletas BMW 900cc,

– 16 viaturas modelo GM Trailblazer;

As bikes elétricas foram doadas pela Receita Federal. Já as viaturas, motocicletas e base móvel foram provenientes de emenda parlamentar destinada à segurança pública. Já os demais equipamentos são provenientes de investimentos da Prefeitura de Vitória.

Modernização

O secretário de Segurança Urbana da capital, Amarílio Boni, enfatizou a importância da modernização de equipamentos para as políticas de segurança.

“Nossa missão é dar as melhores condições para quem nos protege e entregar o melhor serviço ao cidadão. O futuro da nossa segurança pública se constrói com ações concretas como esta, equipamentos de qualidade, e também preparo que é um ponto crucial para que o efetivo da Guarda de Vitória esteja sempre pronto para atender a população”, descreveu.

As 180 novas pistolas Glock foram adquiridas por meio de compra internacional pela Secretaria Municipal de Segurança Urbana (Semsu) e fazem parte do processo de renovação dos equipamentos da corporação. O armamento é utilizado por forças de segurança de diferentes países e reúne recursos de inovação e segurança para o operador.

No total, foram 165 modelos Glock 45 comprados diretamente da empresa Glock América SA, do Uruguai. Ela possui capacidade padrão de 17 tiros e é de 9x19mm. Além deste modelo, outras 15 armas Glock 43X foram adquiridas. Ela é uma pistola sub compacta com capacidade para 10 tiros.

O secretário de Segurança Urbana de Vitória, Amarílio Boni, afirma que a aquisição busca oferecer mais segurança aos guardas municipais durante o trabalho operacional.

“A Secretaria conseguiu fazer essa aquisição internacional de um armamento que é utilizado no mundo inteiro, de excelente qualidade de segurança para o operador. Então, é nível das aquisições que a gente está fazendo, colocando para a Guarda de Vitória com os materiais das melhores forças policiais do mundo”, salienta.

A Guarda de Vitória espera realizar a renovação gradual do armamento existente. A aquisição desta remessa foi realizada com uma empresa que é reconhecida pela qualidade dos equipamentos vendidos, em mais uma compra internacional da Secretaria.

“Buscamos o que tem de melhor no mercado, e vamos continuar atrás disso. Temos equipes bem preparadas e que precisam de equipamentos apropriados para auxiliar na execução do serviço prestado à população, por isso nos empenhamos em encontrar produtos de qualidade e com preço compatível”, explica Kaio Rodrigues, à frente da Gerência Administrativa, Orçamentária e Financeira (Gaof) da Semsu de Vitória.

Leia também: Senac anuncia cursos de IA, beleza, administração e gastronomia no Sul do ES