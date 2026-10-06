Feira internacional reúne 120 projetos científicos em Jerônimo Monteiro

Jerônimo Monteiro, no Espírito Santo, será palco de um importante encontro internacional de ciência, tecnologia e inovação entre os dias 17 e 19 de novembro. Por meio da FECITEL — Feira de Ciência e Tecnologia da Terra da Laranja, o município receberá estudantes, professores, orientadores e representantes de instituições de pesquisa de diferentes países para uma grande mostra de projetos científicos.

A programação reunirá representantes de cinco países da América Latina — México, Colômbia, Paraguai, Chile e Peru, além de participantes de diversas regiões do Brasil.

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A expectativa é receber aproximadamente 100 participantes internacionais, entre estudantes, orientadores e representantes da Rede de Feiras Internacionais da Colômbia, iniciativa que promove o intercâmbio entre jovens envolvidos em estudos, pesquisa e investigação científica.

Somando os participantes brasileiros e estrangeiros, a FECITEL deverá reunir mais de 400 pessoas, entre estudantes, professores, orientadores, pesquisadores e integrantes das delegações. Ao todo, serão apresentados aproximadamente 120 projetos científicos nacionais e internacionais, transformando Jerônimo Monteiro em um importante espaço de intercâmbio de conhecimento e experiências.

Estudantes de Jerônimo Monteiro ganham destaque internacional

A realização da FECITEL também é resultado de um movimento que vem fortalecendo a participação dos estudantes de Jerônimo Monteiro em feiras científicas dentro e fora do Brasil.

Alunos do município vêm se destacando em competições e feiras de ciência de alcance nacional e internacional, conquistando, inclusive, primeiros lugares com projetos apresentados em eventos realizados no Rio Grande do Sul, no Peru e no México.

Os resultados demonstram o potencial dos jovens pesquisadores de Jerônimo Monteiro e o trabalho desenvolvido por estudantes e orientadores na produção de conhecimento, investigação científica e inovação.

E os planos para os próximos anos já ultrapassam as fronteiras do continente americano. Em 2027, o grupo de estudantes já tem destino certo para a Europa, levando consigo projetos desenvolvidos no município e representando Jerônimo Monteiro em uma nova etapa de sua trajetória internacional.

Ciência que ultrapassa fronteiras

Mais do que uma exposição de trabalhos, a FECITEL busca estimular o interesse dos estudantes pela ciência, pesquisa, tecnologia e inovação, criando oportunidades para que jovens pesquisadores compartilhem seus estudos, conheçam novas realidades e estabeleçam conexões com estudantes e instituições de outros países.

A presença das delegações internacionais também fortalece a inserção de Jerônimo Monteiro no cenário científico e educacional, colocando o município no mapa dos grandes encontros estudantis de ciência e tecnologia.

Durante os três dias de programação, os participantes terão a oportunidade de apresentar seus projetos, trocar conhecimentos e experiências e conhecer diferentes perspectivas sobre pesquisa e inovação.

Jerônimo Monteiro como território de conhecimento

Conhecida como a Terra da Laranja, Jerônimo Monteiro amplia, por meio da FECITEL, sua vocação para receber eventos que promovem conhecimento, integração e desenvolvimento.

A realização da feira representa uma oportunidade para aproximar a comunidade local da produção científica e, ao mesmo tempo, projetar o município nacional e internacionalmente.

A FECITEL — Feira de Ciência e Tecnologia da Terra da Laranja será realizada de 17 a 19 de novembro, reunindo centenas de estudantes e pesquisadores em uma programação que promete transformar a cidade em um grande ponto de encontro da ciência e da juventude.

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