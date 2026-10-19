Segurança

Casal é preso com drogas, dinheiro e moto adulterada em Marataízes

Durante patrulhamento, agentes encontraram substância semelhante à maconha, R$ 427 em dinheiro e uma motocicleta com placa adulterada.

Foto: Divulgação/ROMU

Uma moto estacionada sobre a calçada chamou a atenção de uma equipe da Ronda Ostensiva Municipal (ROMU) durante patrulhamento tático e deu início a uma abordagem que terminou com um casal conduzido à delegacia, em Marataízes.

Na ocorrência, os agentes apreenderam uma quantidade de substância semelhante à maconha, R$ 427 em dinheiro e celulares, além de identificarem uma suposta adulteração na placa do veículo.

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Segundo as informações da equipe, os agentes decidiram realizar a abordagem após identificarem uma situação considerada suspeita. Durante a revista pessoal, encontraram uma porção de material semelhante à maconha no bolso do homem.

Na sequência, os agentes realizaram buscas nas bolsas do suspeito e de sua esposa. Durante a fiscalização, localizaram outras porções da substância e R$ 427 em dinheiro trocado.

A equipe também constatou que a moto apresentava adulteração na placa. Diante da irregularidade, o veículo foi apreendido e encaminhado a um pátio credenciado do Departamento Estadual de Trânsito (Detran).

O casal foi conduzido à delegacia, juntamente com o material apreendido, o dinheiro e os aparelhos celulares, para os procedimentos legais.

Até a última atualização das informações repassadas, a ocorrência permanecia em andamento. A autoridade policial de plantão deverá analisar os fatos e definir as medidas cabíveis.

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Jornalista com mais de uma década de experiência em produção de conteúdo jornalístico e cobertura de temas políticos, de segurança pública e institucionais. Atua com redação e edição de matérias para diferentes plataformas. Também possui experiência em comunicação política e eleitoral, assessoria de imprensa e redação publicitária.

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