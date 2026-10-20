Certidões de nascimento, casamento e óbito podem ser emitidas online no ES; veja como

Moradores do Espírito Santo que precisam da segunda via de certidões de nascimento, casamento ou óbito podem solicitar os documentos pela internet, sem precisar comparecer ao cartório onde ocorreu o registro. O serviço está disponível no Portal Oficial do Registro Civil e permite escolher entre receber a certidão em formato digital ou impresso.

A plataforma atende cidadãos de todo o Brasil, incluindo os municípios capixabas, e oferece uma alternativa para quem precisa atualizar documentos, realizar cadastros ou apresentar certidões em procedimentos administrativos.

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O serviço não é uma novidade de 2026, mas facilita o acesso à documentação civil, especialmente para pessoas que moram longe do cartório onde realizaram o registro original.

Quais certidões podem ser solicitadas pela internet?

Por meio do portal, os cidadãos podem solicitar a segunda via de três documentos:

Certidão de nascimento: comprova informações sobre o nascimento e a filiação de uma pessoa.

Certidão de casamento: apresenta os dados oficiais do registro de casamento.

Certidão de óbito: registra oficialmente o falecimento de uma pessoa.

O solicitante pode escolher a versão eletrônica, disponibilizada em PDF, ou a versão impressa, que pode chegar pelos Correios ou ser retirada em um cartório escolhido durante o pedido. A retirada pode envolver cobrança de taxa de materialização.

Como solicitar certidões online no Espírito Santo?

O processo acontece pelo Portal Oficial do Registro Civil. Para fazer a solicitação, o cidadão deve seguir algumas etapas:

Acessar o site www.registrocivil.org.br. Selecionar a opção de segunda via de certidão. Escolher entre nascimento, casamento ou óbito. Preencher os dados solicitados para localizar o registro. Entrar na conta ou realizar o cadastro na plataforma. Escolher o formato digital ou impresso. Conferir o valor, selecionar a forma de pagamento e concluir o pedido.

Após finalizar a solicitação, o usuário poderá acompanhar o andamento diretamente pela plataforma.

Caso não saiba em qual cartório o documento foi registrado, o cidadão também pode utilizar o serviço de busca de certidões disponibilizado pelo portal.

Certidão digital tem a mesma validade da impressa?

Sim. O Portal Oficial do Registro Civil informa que a certidão eletrônica possui validade jurídica equivalente à versão física.

O documento digital contém assinatura eletrônica oficial e permite verificar sua autenticidade pela plataforma.

Entretanto, o cidadão deve observar uma diferença importante: imprimir o arquivo PDF em uma impressora comum não transforma a certidão eletrônica em uma via física oficial.

Quem precisar apresentar o documento em papel poderá solicitar a versão impressa ou a materialização da certidão em cartório, conforme as regras do serviço.

Além disso, é recomendável verificar antecipadamente se a instituição que receberá o documento aceita certidões digitais.

Quanto custa emitir uma certidão pela internet?

A emissão da segunda via pode envolver cobrança de taxas, conforme o tipo de documento e o estado responsável pelo registro.

Segundo as informações do portal, os valores seguem tabelas estabelecidas pelas corregedorias estaduais e podem variar de acordo com a modalidade escolhida.

O pedido também poderá incluir custos adicionais, como entrega pelos Correios ou materialização do documento em papel.

Antes de concluir a solicitação, o sistema apresenta os valores para conferência do usuário.

Qual é o prazo para receber o documento?

De acordo com as informações do Portal Oficial do Registro Civil, o cartório tem até cinco dias úteis após a confirmação do pagamento para atender à solicitação.

O prazo total para recebimento pode variar conforme a modalidade escolhida, especialmente quando o cidadão solicita a entrega da versão impressa pelos Correios.

Já a certidão digital fica disponível para download na plataforma após sua emissão. O portal informa que o arquivo permanece acessível para download por até 90 dias. Depois desse período, o documento original ainda pode ser validado, desde que o usuário tenha guardado o PDF.

Atenção aos sites utilizados para solicitar certidões

Para evitar cobranças indevidas e possíveis golpes, o cidadão deve conferir se está acessando a plataforma oficial.

O endereço é www.registrocivil.org.br, administrado pelo Operador Nacional do Registro Civil.

O portal reúne serviços de solicitação de certidões, localização de registros, consulta de cartórios e validação de documentos eletrônicos.

A recomendação é verificar o endereço eletrônico antes de informar dados pessoais ou realizar pagamentos.

Serviço — Solicitação de certidões online

Site oficial: www.registrocivil.org.br

Documentos disponíveis: segunda via de certidões de nascimento, casamento e óbito.

Formatos: digital (PDF) ou impresso.

Público: moradores do Espírito Santo e de outros estados brasileiros.

Valores: conforme as taxas aplicáveis ao serviço e a modalidade de entrega escolhida.

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