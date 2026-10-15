Ciclone extratropical se aproxima do Espírito Santo e coloca estado em alerta nas próximas horas

A formação de um ciclone extratropical próximo ao litoral da região Sudeste deve intensificar as chuvas no Espírito Santo entre esta quinta-feira (15) e sexta-feira (16). O fenômeno, associado ao avanço de uma frente fria, pode provocar temporais, rajadas de vento e mudanças nas temperaturas.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o sistema deve ganhar força sobre o Oceano Atlântico, influenciando as condições meteorológicas nos quatro estados do Sudeste.

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No Espírito Santo, a previsão indica chuva acompanhada de trovoadas, com atenção especial para a região Sul, onde os acumulados podem ser mais expressivos.

De acordo com os modelos meteorológicos do Inmet, algumas áreas de chuva intensa no Sudeste poderão registrar volumes superiores a 50 milímetros em 24 horas nesta quinta-feira. O Sul capixaba está incluído na faixa de maior concentração de precipitações.

Espírito Santo está sob alerta para tempestades

O Inmet prevê condições favoráveis à ocorrência de tempestades em diferentes regiões capixabas.

Nesta quinta-feira (15), o aviso laranja de perigo para tempestades abrange áreas do Sudeste, enquanto o centro e o norte do Espírito Santo aparecem sob aviso amarelo, de perigo potencial.

O alerta laranja indica possibilidade de chuva intensa, rajadas de vento, queda de granizo e transtornos como alagamentos, queda de árvores e interrupções no fornecimento de energia elétrica.

Já nas áreas sob aviso amarelo, o risco é considerado menor, embora também exista possibilidade de chuva e vento.

Na sexta-feira (16), a instabilidade deve continuar no Espírito Santo, com previsão de chuva e trovoadas. O Inmet indica aviso amarelo de perigo potencial para tempestades no estado.

Como fica o tempo em Vitória?

Na Grande Vitória, a previsão também aponta mudanças nas condições meteorológicas.

Nesta quinta-feira (15), a capital capixaba pode registrar temperatura máxima de 29°C, com sensação de tempo abafado e possibilidade de chuva e trovoadas.

Para sexta-feira (16), o Inmet prevê máxima de 28°C em Vitória. A instabilidade deve continuar, acompanhando a atuação do sistema meteorológico sobre o Sudeste.

A queda de temperatura mais significativa provocada pela entrada de ar frio deve atingir principalmente o Sul do Brasil e parte do centro-sul do país.

Como o ciclone extratropical vai se formar?

O ciclone extratropical surge a partir da interação entre massas de ar com características diferentes, especialmente quando uma massa de ar frio avança sobre regiões mais aquecidas.

Esse contraste favorece a formação de uma área de baixa pressão atmosférica, que pode organizar nuvens carregadas, intensificar os ventos e provocar chuvas volumosas.

Segundo o Inmet, o sistema previsto deve se desenvolver próximo à costa das regiões Sul e Sudeste e avançar posteriormente em direção ao Atlântico Sul.

Durante esse deslocamento, o ciclone poderá provocar rajadas de vento em pontos do litoral e favorecer a entrada de ar frio sobre parte do Brasil.

A previsão de formação do fenômeno no oceano não significa que seu centro passará diretamente pelo Espírito Santo. Os efeitos previstos para o estado estão associados principalmente à instabilidade atmosférica e à frente fria.

Cuidados durante as tempestades

Diante da previsão de chuva intensa e ventos fortes, a população deve acompanhar os avisos atualizados dos órgãos de meteorologia e da Defesa Civil.

Durante temporais, a recomendação é evitar áreas alagadas, não atravessar enxurradas e procurar abrigo seguro, longe de árvores, postes e estruturas que possam cair.

Também é importante redobrar a atenção em áreas com histórico de alagamentos e deslizamentos.

Em situações de emergência, a população pode acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.

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