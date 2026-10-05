Cidade do ES abre 105 vagas para cursos gratuitos; veja as opções
A Prefeitura de Vitória abre, nesta sexta-feira (9), às 17h, as pré-inscrições para 105 vagas em sete novos cursos gratuitos em áreas diversas.
Na busca por emprego, a qualificação profissional é um passo fundamental para aprimorar o currículo e, ainda, de uma renda extra ou até mesmo de um novo negócio. Pensando em ampliar esses caminhos, a Prefeitura de Vitória abre, nesta sexta-feira (9), às 17h, as pré-inscrições para 105 vagas em sete novos cursos gratuitos em áreas diversas.
Há oportunidades em várias áreas: gastronomia, estética, tecnologia, turismo e mais, ofertados pelo programa QualificaVix da Prefeitura de Vitória, em parceria com o Senac-ES e o Senai-ES.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
Os interessados devem acessar o portal VixCursos para efetivar as pré-inscrições. As aulas acontecem de maneira presencial no Senac Beira-Mar e no Senai Beira-mar. Para participar, basta ser morador de Vitória ou trabalhar no município e se atentar aos requisitos específicos de cada vaga.
As opções são diversas e buscam atender o maior número de pessoas possível. Serão 105 novas vagas disponibilizadas de maneira gratuita nos cursos de: Preparo de Bolos e Tortas; Comida de boteco; Culinária sem Glúten e sem Lactose; Como abrir o seu E-Commerce: Estratégias e Modelos de Negócios; Design de Sobrancelhas; Condutor em Atrativos Turísticos; e Limpeza VIP Automotiva.
Inserção no mercado de trabalho
Para o secretário de Cidadania, Direitos Humanos e Trabalho de Vitória, Luciano Forrechi, investir em qualificação é também ampliar as possibilidades de autonomia e inserção no mercado de trabalho.
“Quando oferecemos uma oportunidade de qualificação gratuita, estamos ajudando a abrir caminhos. São cursos pensados para atender diferentes perfis e áreas que podem gerar emprego, renda e novas possibilidades profissionais. Nosso objetivo é fazer com que cada vez mais pessoas tenham acesso a esse conhecimento e possam transformar aprendizado em oportunidade”, destacou.
Cursos QualificaVix PMV/Senac-ES
Preparo de bolos e tortas
- Período: 03 a 12/11/2026
- Horário: 8h às 12h
- Local: Senac Beira-Mar
- Vagas: 12
- Carga horária: 30h
Pré-requisitos: Morador de Vitória ou trabalhar no município, a partir de 16 anos, mínimo 1° a 5° ano.
Comida de boteco
- Período:03 a 09/11/2026
- Horário: 18h às 22h
- Local: Senac Beira-Mar
- Vagas: 12
- Carga horária: 20h
Pré-requisitos: Morador de Vitória ou trabalhar no município, a partir de 17 anos, mínimo 1° a 5° ano.
Culinária sem Glúten e sem Lactose
- Período: 10 a 16/11/2026
- Horário: 18h às 22h
- Local: Senac Beira-Mar
- Vagas: 12
- Carga horária: 20h
Pré-requisitos: Morador de Vitória ou trabalhar no município, a partir de 16 anos, mínimo 5° ano.
Como abrir o seu E-Commerce: Estratégias e Modelos de Negócios
- Período: 09 a 13/11/2026
- Horário: 18h às 22h
- Local: Senac Beira-Mar
- Vagas: 15
- Carga horária: 15h
Pré-requisitos: Morador de Vitória ou trabalhar no município, a partir de 17 anos, mínimo 9° ano.
Design de sobrancelhas
- Período: 09 a 19/11/2026
- Horário: 18h às 22h
- Local: Senac Beira-Mar
- Vagas: 12
- Carga horária: 36h
Pré-requisitos: Morador de Vitória ou trabalhar no município, a partir de 16 anos, mínimo 5° ano.
Condutor em Atrativos Turísticos
- Período: 16 a 30/11/2026
- Horário: 18h às 22h
- Local: Senac Beira-Mar
- Vagas: 12
- Carga horária: 40h
Pré-requisitos: Morador de Vitória ou trabalhar no município, a partir de 18 anos, mínimo 5° ano.
Cursos QualificaVix/Senai-ES
Limpeza VIP Automotiva
- Período: 03 a 25/11/2026
- Horário: 18h às 22h
- Local: Senai Beira-Mar
- Vagas: 30
- Carga horária: 60h
Pré-requisitos: A partir de 16 anos, 9° ano.
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