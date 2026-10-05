Cidade do ES abre 105 vagas para cursos gratuitos; veja as opções

Na busca por emprego, a qualificação profissional é um passo fundamental para aprimorar o currículo e, ainda, de uma renda extra ou até mesmo de um novo negócio. Pensando em ampliar esses caminhos, a Prefeitura de Vitória abre, nesta sexta-feira (9), às 17h, as pré-inscrições para 105 vagas em sete novos cursos gratuitos em áreas diversas.

Há oportunidades em várias áreas: gastronomia, estética, tecnologia, turismo e mais, ofertados pelo programa QualificaVix da Prefeitura de Vitória, em parceria com o Senac-ES e o Senai-ES.

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Os interessados devem acessar o portal VixCursos para efetivar as pré-inscrições. As aulas acontecem de maneira presencial no Senac Beira-Mar e no Senai Beira-mar. Para participar, basta ser morador de Vitória ou trabalhar no município e se atentar aos requisitos específicos de cada vaga.

As opções são diversas e buscam atender o maior número de pessoas possível. Serão 105 novas vagas disponibilizadas de maneira gratuita nos cursos de: Preparo de Bolos e Tortas; Comida de boteco; Culinária sem Glúten e sem Lactose; Como abrir o seu E-Commerce: Estratégias e Modelos de Negócios; Design de Sobrancelhas; Condutor em Atrativos Turísticos; e Limpeza VIP Automotiva.

Inserção no mercado de trabalho

Para o secretário de Cidadania, Direitos Humanos e Trabalho de Vitória, Luciano Forrechi, investir em qualificação é também ampliar as possibilidades de autonomia e inserção no mercado de trabalho.

“Quando oferecemos uma oportunidade de qualificação gratuita, estamos ajudando a abrir caminhos. São cursos pensados para atender diferentes perfis e áreas que podem gerar emprego, renda e novas possibilidades profissionais. Nosso objetivo é fazer com que cada vez mais pessoas tenham acesso a esse conhecimento e possam transformar aprendizado em oportunidade”, destacou.

Cursos QualificaVix PMV/Senac-ES

Preparo de bolos e tortas

Período: 03 a 12/11/2026

Horário: 8h às 12h

Local: Senac Beira-Mar

Vagas: 12

Carga horária: 30h

Pré-requisitos: Morador de Vitória ou trabalhar no município, a partir de 16 anos, mínimo 1° a 5° ano.

Comida de boteco

Período:03 a 09/11/2026

Horário: 18h às 22h

Local: Senac Beira-Mar

Vagas: 12

Carga horária: 20h

Pré-requisitos: Morador de Vitória ou trabalhar no município, a partir de 17 anos, mínimo 1° a 5° ano.

Culinária sem Glúten e sem Lactose

Período: 10 a 16/11/2026

Horário: 18h às 22h

Local: Senac Beira-Mar

Vagas: 12

Carga horária: 20h

Pré-requisitos: Morador de Vitória ou trabalhar no município, a partir de 16 anos, mínimo 5° ano.

Como abrir o seu E-Commerce: Estratégias e Modelos de Negócios

Período: 09 a 13/11/2026

Horário: 18h às 22h

Local: Senac Beira-Mar

Vagas: 15

Carga horária: 15h

Pré-requisitos: Morador de Vitória ou trabalhar no município, a partir de 17 anos, mínimo 9° ano.

Design de sobrancelhas

Período: 09 a 19/11/2026

Horário: 18h às 22h

Local: Senac Beira-Mar

Vagas: 12

Carga horária: 36h

Pré-requisitos: Morador de Vitória ou trabalhar no município, a partir de 16 anos, mínimo 5° ano.

Condutor em Atrativos Turísticos

Período: 16 a 30/11/2026

Horário: 18h às 22h

Local: Senac Beira-Mar

Vagas: 12

Carga horária: 40h

Pré-requisitos: Morador de Vitória ou trabalhar no município, a partir de 18 anos, mínimo 5° ano.

Cursos QualificaVix/Senai-ES

Limpeza VIP Automotiva

Período: 03 a 25/11/2026

Horário: 18h às 22h

Local: Senai Beira-Mar

Vagas: 30

Carga horária: 60h

Pré-requisitos: A partir de 16 anos, 9° ano.

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