Cidade do ES oferece 5 mil mamografias durante campanha do Outubro Rosa

Com o anúncio da ampliação de exames diagnósticos para 5 mil mamografias e 3,5 mil ultrassonografias, a Prefeitura de Vitória e a Associação Feminina de Educação e Combate ao Câncer (Afecc) abriram, nesta quarta-feira (30), a Campanha Outubro Rosa no município.

Realizada no auditório do Palácio Municipal, a solenidade contou com a presença da prefeita Cristhine Samorini, da secretária de Saúde, Magda Lamborghini, e da presidente da Afecc, Marilucia Dalla, acompanhadas por secretários municipais e equipes técnicas da saúde.

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A prefeita Cris Samorini destacou que a rede municipal está preparada para acolher as mulheres de forma preventiva: “O Outubro Rosa é um momento importante para lembrarmos que cuidar da saúde da mulher é cuidar da vida. Em Vitória, trabalhamos para que esse cuidado aconteça de forma cada vez mais próxima, acessível e humanizada.

O câncer de mama traz melhores resultados quando identificado precocemente. Por isso, neste mês, ampliamos a oferta de mamografias e fortalecemos as ações de orientação em toda a cidade. É a saúde pública chegando mais perto de quem mais precisa”, disse

Na ocasião, a secretária de Saúde, Magda Lamborghini, destacou os avanços e ressaltou a necessidade de ampliar a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de mama na Capital.

“Nós já zeramos a fila de mamografias no nosso município. Neste mês, vamos ofertar 5 mil mamografias e 3,5 mil ultrassonografias de mama e transvaginal para que as mulheres possam garantir um diagnóstico precoce. Esperamos que, com essa ampliação da oferta, possamos reduzir esses números, diminuir as internações e, principalmente, evitar mortes que poderiam ser prevenidas com o diagnóstico e o tratamento precoce”, explicou.

A presidente da Afecc, Marilucia Dalla, destacou a importância de manter a conscientização sobre o câncer de mama não só em outubro, mas durante todo o ano. “Mais do que uma campanha de conscientização, o Outubro Rosa é um convite para que possamos, com alegria, levar essa mensagem no peito durante todos os meses do ano.

O diagnóstico precoce salva vidas, e essa é uma verdade que podemos confirmar todos os dias em nosso hospital. Por isso, vamos nos cuidar, nos amar e cuidar de quem amamos, levando essa informação a todos. Muito obrigada e um excelente evento para todos nós!”

Palestras

Quem prestigiou o evento pôde assistir as palestras sobre o tema como “Prevenção e Controle do Câncer”, ministrada pelo médico oncologista da Afecc, Loureno Cezana.

A referência em Saúde da Mulher de Vitória, Samara Lohany, apresentou os principais avanços voltados à saúde s mulheres de Vitória.

Já a referência em Saúde da Mulher Elaine Wantil apresentou a metodologia inédita na saúde pública do Espírito Santo com a implantação do Programa de Navegação do Paciente Oncológico, por meio do qual o município vai monitorar de forma ativa toda a trajetória assistencial de cada paciente, garantindo que o primeiro tratamento ocorra no prazo de até 60 dias.

Ao final das atividades, o Palácio Municipal de Vitória e outros seis monumentos da cidade foram iluminados com a cor rosa, marcando oficialmente o início das ações do Outubro Rosa.

Programações da campanha

A programação do Outubro Rosa reune atividades educativas, orientações, atendimentos e ações de promoção da saúde da mulher em toda a rede municipal. Como forma de intensificar as ações de prevenção e detecção precoce do câncer de mama e do câncer do colo do útero, serão ofertados também, durante o mês de outubro, 5 mil exames de mamografia, quase quatro vezes mais do que a média mensal, de 1.300 exames.

Como ter acesso à mamografia?

O acesso à mamografia é realizado pela Unidade Básica de Saúde (UBS), onde o profissional de saúde avalia a necessidade do exame e realiza o encaminhamento. Segundo o Ministério da Saúde (MS), recomenda-se que o rastreamento mamográfico para mulheres de 50 a 74 anos ocorra a cada dois anos.

Mulheres de 40 a 49 anos e acima de 74 anos também podem ter acesso à mamografia de rastreamento, mediante avaliação e demanda. Em Vitória, além da faixa etária indicada pelo Ministério da Saúde, a mamografia pode ser solicitada em qualquer idade, quando houver indicação do profissional de saúde.

Unidades Básicas de Saúde

Durante todo o mês, as 29 Unidades de Saúde de Vitória terão ações voltadas à saúde da mulher. Entre as atividades estão o encaminhamento para mamografias, realização de exames preventivos, avaliação para prevenção e detecção do câncer de boca, atendimentos odontológicos, testes rápidos, vacinação para toda a família e ações de educação em saúde.

Remada Rosa

No sábado (03), das 7h30 às 12h, a Secretaria Municipal de Saúde (Semus) promove a Remada Rosa, que acontecerá na Praia da Guarderia, na Enseada do Suá.

A programação conta com atividades como canoa havaiana, yoga, dança, atividades recreativas, avaliação antropométrica e da composição corporal, auriculoterapia, meditação e orientações sobre plantas medicinais. Também serão realizadas ações educativas sobre a importância de uma alimentação saudável na prevenção e no tratamento do câncer, além de atividades de autocuidado em saúde para a prevenção do câncer de mama.

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