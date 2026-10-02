Projeto gratuito aproxima crianças dos esportes náuticos em cidade do ES
A sede da iniciativa é a recém-inaugurada Escola Náutica, localizada na orla da Ilha das Caieiras.
O projeto Vela Capixaba para Todos deu início a suas atividades com um teste de habilidades básicas de nado na piscina do Ginásio Tancredão. A avaliação foi supervisionada por Marcelo, professor da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (Semesp), e por Wallemberg Souza, responsável pelo projeto. Após os testes, o grupo de 12 crianças foi considerado apto para começar as aulas práticas diretamente no mar.
A sede da iniciativa é a recém-inaugurada Escola Náutica, localizada na orla da Ilha das Caieiras. O projeto integra o Navega Vix, que é o braço esportivo do programa Vitória de Frente para o Mar, e conta com ações voltadas para modalidades náuticas como remo, natação e vela.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Parceria e estrutura
A ação é uma iniciativa da Prefeitura de Vitória, por meio da Semesp, desenvolvida em parceria com o Iate Clube do Espírito Santo e o Projeto Remo Adaptar. Para viabilizar o projeto, o município cedeu e reformou estruturalmente um imóvel na Ilha das Caieiras.
A nova escola conta com:
- Sala de aula equipada com monitor;
- Copa e banheiros;
- Secretaria administrativa com computador;
- Espaço adequado para o armazenamento de equipamentos náuticos.
Os barcos utilizados pelos alunos também foram fornecidos pela administração municipal e passaram por um processo completo de revitalização antes de irem para a água.
Critérios e vagas
As aulas da primeira turma acontecem às terças e quintas-feiras, das 14h às 16h. Os alunos foram selecionados por ordem de procura, respeitando os critérios de morar na Grande São Pedro, ter entre 10 e 12 anos e possuir noções básicas de natação.
Serviço
Escola Náutica – Projeto Vela Capixaba para Todos
- Aulas: Terças e quintas-feiras, das 14h às 16h.
- Faixa etária: 10 a 12 anos.
- Matriculas: Inicialmente, de forma presencial, no local (diretamente com o professor). Posteriormente, as vagas remanescentes e novas turmas serão disponibilizadas no portal VivaCidade.
- Endereço: Avenida Beira-Mar, nº 360, Ilha das Caieiras, Vitória/ES.
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