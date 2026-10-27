Cidade do Sul do ES está entre as 5 do Brasil onde eleição presidencial foi decidida por um voto de diferença

Apiacá está entre os cinco municípios brasileiros em que a disputa pela Presidência da República foi decidida por apenas um voto de diferença no segundo turno das eleições de 2026.

No município, localizado no Sul do Espírito Santo, o resultado foi favorável ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), candidato à reeleição.

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Lula recebeu 50,01% dos votos, o equivalente a 2.366 votos, enquanto Flávio Bolsonaro (PL) obteve 49,99%, com 2.365 votos. A diferença de apenas um voto colocou Apiacá no ranking das cidades brasileiras com a disputa presidencial mais acirrada do segundo turno.

Além do município capixaba, outras quatro cidades tiveram resultados igualmente apertados: Altamira do Paraná (PR), onde Lula venceu por 1.334 votos a 1.333; Nova Luzitânia (SP), em que Flávio Bolsonaro recebeu 1.038 votos, contra 1.037 de Lula; São João do Pau d’Alho (SP), com 769 votos para Lula e 768 para Flávio; e Anhanguera (GO), onde Flávio Bolsonaro venceu por 523 votos a 522.