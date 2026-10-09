Coincidência? Dois teatros de Vitória registraram incêndios no mesmo dia, com 102 anos de diferença

Uma coincidência histórica chamou a atenção em Vitória na última quinta-feira (8). O incêndio que atingiu o Teatro do SESI, em Jardim da Penha, aconteceu exatamente 102 anos após um episódio semelhante envolvendo o antigo Theatro Melpômene, localizado no Centro da capital capixaba.

Em 8 de outubro de 1924, durante uma sessão de cinema no Melpômene, um princípio de incêndio na cabine de projeção provocou pânico entre os espectadores. Na confusão, parte da escada de acesso ao balcão cedeu sob o peso da multidão. O episódio deixou duas pessoas mortas e dezenas de feridas.

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O caso marcou a história cultural de Vitória. O teatro, inaugurado em 1896, era um dos principais espaços de entretenimento da cidade, recebendo apresentações artísticas e sessões cinematográficas. Após o episódio, o edifício foi interditado e acabou demolido em 1925.

A história dos dois teatros

O Theatro Melpômene teve papel importante na vida cultural da capital no final do século XIX e início do século XX. Sua estrutura contava com elementos metálicos importados, e parte das colunas que sustentavam os camarotes foi reaproveitada na construção do Theatro Carlos Gomes, inaugurado em 1927 e também localizado no Centro de Vitória.

Já o Teatro do SESI, em Jardim da Penha, integra o complexo cultural mantido pelo Serviço Social da Indústria no Espírito Santo, voltado à realização de espetáculos, apresentações musicais e outras atividades culturais.

O incêndio registrado no espaço em 8 de outubro de 2026 mobilizou o Corpo de Bombeiros. Segundo comunicado da Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes), o fogo ficou restrito à edificação do teatro, sem atingir a galeria de arte, as obras expostas ou as demais áreas do Centro Cultural SESI. A instituição também informou que não houve vítimas.

Separados por mais de um século, os dois episódios têm em comum a data em que ocorreram. A coincidência entre os registros históricos transforma o incêndio recente em um ponto de conexão inesperado com um dos capítulos marcantes da história cultural de Vitória.

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