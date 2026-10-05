Com mais de 110 mil votos, Bruno Resende é o terceiro deputado federal mais bem votado do ES

Dr. Bruno Resende foi eleito deputado federal pelo Espírito Santo neste domingo (4), em uma vitória que marca a chegada do médico e então deputado estadual à Câmara dos Deputados. Com 110.675 votos, Bruno ficou entre os três candidatos mais votados do Estado.

“A vitória é da saúde no Espírito Santo. São mais de 110 mil votos, e a palavra aqui é gratidão. Gratidão a cada pessoa que caminhou conosco, de Norte a Sul, do Caparaó ao Litoral. Vocês elegeram um defensor da saúde e da dignidade dos capixabas. Levo para Brasília a responsabilidade de representar cada região do nosso Estado”, afirmou Bruno após o resultado.

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Na apuração final, com 100% das seções totalizadas, Bruno ficou em terceiro lugar, com 110.675 votos, equivalentes a 5,18% dos votos válidos. O Espírito Santo elegeu dez deputados federais.

A votação representa mais de três vezes a marca alcançada por Bruno em 2022, quando foi eleito deputado estadual com 31.897 votos. Nesta campanha, percorreu praticamente todas as regiões do Estado, em uma agenda que passou pelo Sul, Litoral Sul, Caparaó, Região Serrana, Grande Vitória, Norte e Noroeste.

Médico radio-oncologista, Bruno nasceu em Cachoeiro de Itapemirim e foi criado em Mimoso do Sul. Especializado no tratamento do câncer, construiu sua trajetória profissional na área da saúde e continua atuando no Hospital Evangélico de Cachoeiro, onde também exerceu funções de direção.

Na Assembleia Legislativa, onde exerce seu primeiro mandato, teve atuação principalmente na área da saúde, com iniciativas como o Estatuto da Pessoa com Câncer e ações relacionadas ao tratamento oncológico, AVC e doenças cardiovasculares.