Com mais de 417 mil votos, Lucas Polese alcança marca histórica no ES

Lucas Polese (PL) alcançou uma marca histórica nas Eleições 2026. O parlamentar se tornou o deputado federal mais votado da história do Espírito Santo ao receber mais de 417 mil votos neste domingo (4).

Com 99,51% das urnas apuradas, Polese liderava com ampla vantagem a disputa por uma vaga na Câmara dos Deputados. Jack Rocha (PT), segunda colocada, aparecia com cerca de 141 mil votos.

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O resultado também superou com folga o recorde anterior no Estado. Em 2018, Amaro Neto (PP) recebeu 181.813 votos na eleição para deputado federal. A votação de Polese em 2026 passou de duas vezes essa marca.

Esta foi a primeira vez que Lucas Polese disputou uma cadeira na Câmara dos Deputados. A eleição de 2026 também representou sua segunda participação em uma disputa por cargo eletivo.

Em 2022, aos 26 anos, Polese foi eleito deputado estadual pelo PL. Na ocasião, recebeu 29.490 votos e conquistou uma cadeira na Assembleia Legislativa do Espírito Santo.

O parlamentar iniciou sua trajetória política cerca de dez anos atrás. Antes de chegar à Assembleia Legislativa, atuou em movimentos políticos e participou da liderança do Instituto Liberal do Espírito Santo (Iles).

Com a votação registrada em 2026, Lucas Polese deixa a Assembleia Legislativa para ocupar uma das vagas destinadas ao Espírito Santo na Câmara dos Deputados.

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