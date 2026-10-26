"Compromisso com o ES e com a nossa gente continua", destaca Ricardo

O governador do Espírito Santo, Ricardo Ferraço (MDB), reconheceu a derrota nas eleições deste domingo (25) para o comando do Palácio Anchieta e agradeceu aos mais de 1,03 milhão de eleitores que apoiaram sua candidatura.

Ele terminou o segundo turno na segunda posição, com 47,83% dos votos válidos. O seu adversário, o ex-prefeito de Vitória Lorenzo Pazolini (Republicanos), foi eleito governador com 52,17%.

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Em manifestação após o resultado, Ferraço afirmou respeitar a decisão das urnas e destacou que fez uma campanha baseada em propostas, diálogo e compromisso com o futuro do Estado.

Ferraço também agradeceu às famílias, aos apoiadores e à equipe que participaram da campanha. Apesar da derrota, afirmou que seu compromisso com o Espírito Santo e com a população capixaba continuará.

Pronunciamento na íntegra do governador

Capixabas, muito obrigado! Quero agradecer, de coração, a cada uma das mais de 1 milhão e trinta mil pessoas que confiaram em nosso projeto e acreditaram no nosso trabalho. Fizemos uma campanha de propostas, diálogo e compromisso com o futuro do Espírito Santo.

Agradeço a cada família que nos recebeu, vestiu nossa camisa, compartilhou nossas ideias e trabalhou incansavelmente ao nosso lado. Respeito a decisão das urnas e levo comigo a gratidão pelo carinho e pela confiança de tantos capixabas. Muito obrigado! Meu compromisso com o Espírito Santo e com a nossa gente continua.