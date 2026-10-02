Consciência, escolhas e evolução na era da tecnologia são tema da 18ª Jornada Espírita em Cachoeiro

Entre os dias 9 e 11 de outubro, Cachoeiro de Itapemirim recebe a 18ª Jornada Espírita, que neste ano propõe uma reflexão sobre espiritualidade, consciência e responsabilidade em meio às transformações provocadas pela tecnologia. Com o tema “Senhor, que queres que eu faça? Consciência, escolhas e evolução na era da tecnologia”, o encontro será realizado no Caçadores Carnavalesco Clube, no Centro da cidade.

Promovida pela Federação Espírita do Estado do Espírito Santo (FEEES) e pelo 4º Conselho Regional Espírita (CRE), a Jornada reunirá palestras, rodas de conversa e apresentações artísticas ao longo dos três dias de programação. Entre os convidados estão Jorge Elarrat, conhecido divulgador da doutrina espírita; Gustavo Silveira, que percorre o Brasil com palestras sobre espiritualidade, Evangelho e evolução moral; e o cantor e compositor espírita Junior Vidal.

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A proposta desta edição é trazer para o centro do debate questões cada vez mais presentes no cotidiano: em um mundo marcado pela inteligência artificial, pelas redes sociais, pelo excesso de informação e por novas formas de interação, como fazer escolhas mais conscientes? E, diante de tantas mudanças externas, como está acontecendo a nossa própria transformação?

A pergunta que inspira a Jornada, “Senhor, que queres que eu faça?”, remete à experiência de Paulo de Tarso no caminho de Damasco e conduz a programação para uma reflexão sobre propósito, responsabilidade individual e evolução espiritual diante dos desafios do presente.

Música e arte também fazem parte da Jornada

Além das palestras e rodas de conversa, a 18ª Jornada Espírita contará com momentos de arte e música integrados à programação. Estão previstas participações do Coro Vovô Pedrinho, Coral Nero Abranches, Ballet Atos e Junior Vidal, além da música-tema “Estrada de Damasco”.

A proposta é que diferentes linguagens contribuam para a experiência dos participantes e para as reflexões apresentadas durante os três dias de encontro.

Programação: tecnologia, relações humanas e evolução espiritual

A programação se estende pelos três dias de evento e aborda temas como tecnologia, inteligência artificial, mediunidade, relações humanas, escolhas e evolução espiritual. Confira:

Sexta-feira – 09/10

19h – Recepção e acolhimento

19h30 – Abertura

20h – Palestra com Gustavo Silveira: “Os caminhos do Espírito em um mundo em transformação”

Abordagem: tecnologia, inteligência artificial, escolhas, responsabilidade, valores e propósito.

Música e arte: harmonização com a música-tema “Estrada de Damasco” e participação do Coro Vovô Pedrinho.

21h30 – Encerramento

Sábado – 10/10

14h – Recepção e acolhimento

14h30 – Abertura

15h – Palestra com Jorge Elarrat: “Mediunidade: do Espírito Imperfeito ao Espírito Puro – Que Espírito você está escolhendo se tornar?”

Abordagem: mediunidade, evolução espiritual, responsabilidade, discernimento e transformação moral.

17h30 – Palestra com Jorge Elarrat: “O novo mundo que está nascendo ou renascendo: estamos conectados, mas conscientes?”

Abordagem: redes sociais, inteligência artificial, excesso de informação, influência, relações humanas e escolhas.

18h30 – Roda de conversa com Jorge Elarrat e equipe do 4º CRE: perguntas, reflexões e participação do público.

Música e arte: participações do Coral Nero Abranches, Junior Vidal, com “Famílias do Evangelho”, e Ballet Atos.

20h30 – Encerramento

Domingo – 11/10

9h – Recepção e acolhimento

9h30 – Abertura

10h – Conferência de encerramento com Jorge Elarrat: “E agora? O mundo está mudando, e o Espírito, como está evoluindo?”

Abordagem: uma reflexão sobre a responsabilidade de cada um diante do novo mundo.

11h – Roda de conversa com Jorge Elarrat: momento para aprofundar as reflexões e transformar perguntas em diálogo.

Música e arte: participação de Junior Vidal, com “Criador e Criação”.

12h30 – Encerramento

Serviço

18ª Jornada Espírita em Cachoeiro de Itapemirim