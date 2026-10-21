Corrida contra o tempo: Notaer leva órgãos de Cachoeiro para salvar vidas

Uma operação aérea mobilizou o Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer) no início da tarde desta quarta-feira (21), em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. A missão tinha um objetivo urgente: transportar um fígado e dois rins destinados a transplantes, garantindo que os órgãos chegassem ao hospital dentro do tempo necessário para sua utilização.

O acionamento foi realizado pela Central Estadual de Transplantes do Espírito Santo, que solicitou o transporte dos órgãos de Cachoeiro de Itapemirim até o Hospital Meridional, localizado em Cariacica, na Grande Vitória.

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A utilização do helicóptero é fundamental nesse tipo de ocorrência, já que os órgãos precisam ser transportados rapidamente para preservar suas condições de utilização nos procedimentos médicos.

Esse intervalo é conhecido como tempo de isquemia, período durante o qual o órgão permanece sem circulação sanguínea adequada. Quanto maior o tempo decorrido, maiores podem ser os riscos de comprometimento de sua viabilidade para transplante.

A atuação do Notaer permite reduzir o tempo de deslocamento entre os municípios e contribuir para que as equipes médicas recebam os órgãos dentro dos limites necessários.

A missão reforça a importância da integração entre os serviços de saúde e o transporte aéreo em situações nas quais cada minuto pode fazer a diferença para pacientes que aguardam por um transplante.

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