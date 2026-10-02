CRAS de Cachoeiro promovem programação especial neste mês de outubro
Entre as ações do mês, a programação do Outubro Rosa contará com rodas de conversa, palestras e orientações sobre saúde da mulher
A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social de Cachoeiro (Semdes), promove, durante o mês de outubro, uma programação especial nos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS), com atividades voltadas ao fortalecimento da convivência familiar e comunitária, à prevenção de situações de vulnerabilidade e à promoção da autonomia e da participação dos usuários.
As ações integram o Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF) e o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), contemplando crianças, adolescentes, adultos, famílias e pessoas idosas dos territórios atendidos pelos CRAS.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
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A programação inclui rodas de conversa, palestras, dinâmicas, contação de histórias, brincadeiras, atividades intergeracionais e momentos de convivência e participação. Também serão abordados temas relacionados às relações familiares, autocuidado, projetos de vida, prevenção, fortalecimento de vínculos e inserção no mundo do trabalho.
Entre as ações do mês, a programação do Outubro Rosa contará com rodas de conversa, palestras e orientações sobre saúde da mulher, prevenção, autocuidado e acesso aos serviços da rede de saúde.
Dia das Crianças
Em alusão ao Dia das Crianças, os CRAS também promoverão atividades lúdicas e recreativas, com brincadeiras, contação de histórias, música, jogos e momentos de integração. As iniciativas valorizam o brincar como espaço de convivência, participação e expressão, contribuindo para o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários e para o protagonismo de crianças e adolescentes.
As pessoas idosas também terão atividades especialmente voltadas à convivência, ao lazer e à troca de experiências, valorizando suas histórias de vida, saberes, autonomia e participação na comunidade. Ações como “Minha História, Meu Legado” e “Café com Memórias” buscam fortalecer vínculos e estimular a convivência entre diferentes gerações.
Para o secretário municipal de Desenvolvimento Social, Eder Botelho da Fonseca, a programação reforça o papel dos CRAS como espaços de acolhimento, convivência e fortalecimento das famílias nos territórios.
“Nossa proposta é oferecer atividades que promovam a convivência, fortaleçam os vínculos e ampliem a participação das famílias e dos usuários. Os CRAS estão presentes nos territórios e têm um papel fundamental na prevenção de situações de vulnerabilidade e na garantia de acesso aos direitos e às políticas públicas”, destaca.
A Semdes ressalta que a presença da população nas atividades promovidas nos territórios é muito importante, pois fortalece os vínculos comunitários e a construção coletiva de uma cidade mais acolhedora, participativa e solidária, com ações voltadas ao cuidado, à prevenção, à proteção social e à garantia de direitos.
Programação
07/10 – quarta-feira
CRAS Village da Luz
Horários: 8h e 13h
Tema: Celebrando a Infância, a Convivência e a Alegria
Atividade: Festa em comemoração ao Dia das Crianças, com momentos de lazer, convivência e integração entre os participantes.
Serviço: SCFV – Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.
CRAS Alto Independência
Horários: 9h e 14h
Tema: Semana das Crianças – “Era uma vez… o meu futuro”
Atividade: Contação de histórias voltada às crianças, com momentos de imaginação, criatividade e reflexão sobre sonhos, possibilidades e projetos para o futuro.
Convidada: Meiri Cristina Wandermurem Mendes – contadora de histórias.
Serviço: SCFV – Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.
08/10 – quinta-feira
CRAS Village da Luz
Horários: 8h e 13h
Tema: Dia das Crianças – Brincar, Conviver e Celebrar
Atividade: Ação comemorativa com momentos de convivência, integração e fortalecimento dos vínculos, valorizando o brincar, a participação e a expressão.
Serviço: SCFV – Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.
CRAS Alto Independência
Horário: 9h
Tema: Outubro Rosa – Prevenção e Cuidado com a Saúde da Mulher
Atividade:Palestra e roda de conversa sobre saúde da mulher, prevenção e autocuidado, com informações e orientações sobre a importância do acompanhamento e da prevenção.
Convidada: Equipe da FNCC – Frente Nacional de Combate ao Câncer.
Serviço: PAIF – Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família.
CRAS Aeroporto
Horário: 9h
Tema: Minha história, meu legado: protagonismo não envelhece
Atividade: Ação de integração intergeracional com troca de experiências e memórias, valorizando a história de vida e o protagonismo das pessoas idosas e estimulando o respeito, a empatia e o fortalecimento dos vínculos comunitários com as novas gerações.
Serviço: SCFV – Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.
09/10 – sexta-feira
CRAS Aeroporto
Horários: 9h e 14h
Público: crianças e adolescentes do território
Tema: Festival do Brincar – Semana da Criança
Atividade: Ação voltada à garantia do direito ao lazer e ao brincar, com jogos coletivos, brincadeiras tradicionais e oficinas criativas.
Serviço: SCFV – Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.
13/10 – terça-feira
CRAS Itaoca
Horário: 9h
Tema: Os desafios da vida em família
Atividade: Roda de conversa sobre os desafios da convivência familiar, com diálogo sobre resolução de conflitos, comunicação efetiva e fortalecimento dos vínculos e da função protetiva das famílias.
Convidadas: Sara Silva de Melo – psicóloga; e Tamires Vicentin Mazoco – assistente social.
Serviço: PAIF – Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família.
CRAS Burarama
Horário: 14h30
Tema: Um Dia Especial para Crianças – Pintura de Canecas
Atividade: Atividade lúdica de convivência e integração, promovendo momentos de lazer, participação e expressão. A personalização das canecas também incentiva o sentimento de pertencimento ao grupo e o cuidado com o espaço coletivo.
Serviço: SCFV – Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.
14/10 – quarta-feira
CRAS Zumbi
Horário: 9h
Tema: Floresça cuidando de si: o poder da prevenção e da saúde integral da mulher
Atividade: Ação de conscientização sobre a importância de priorizar a saúde e o bem-estar feminino, incentivando práticas de autocuidado físico, mental e emocional.
Convidada: Ludmila Machado Lima.
Serviço: SCFV – Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.
CRAS Burarama
Horário: 13h30
Tema: Envelhecer com Vida e Propósito
Atividade: Reflexão sobre o envelhecimento ativo, valorizando a autonomia, a participação social, os vínculos afetivos, os conhecimentos e as experiências de vida.
Serviço: SCFV – Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.
15/10 – quinta-feira
CRAS Village da Luz
Horário: 8h30
Tema: Preparação para o Mundo do Trabalho – Oportunidades, Autonomia e Projeto de Vida
Atividade: Roda de conversa sobre inserção no mundo do trabalho, abordando primeiro emprego, postura profissional, entrevistas e elaboração de currículo, com foco no desenvolvimento da autonomia e na ampliação das oportunidades dos participantes.
Convidados: Equipe da SEMSIT e ACESSUAS Trabalho.
Serviço: SCFV – Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.
CRAS Zumbi
Horário: 9h
Tema: A infância em movimento: brincadeiras, alegrias e convivência
Atividade: Atividade recreativa que promove a convivência, a interação e o fortalecimento de vínculos entre as crianças, por meio de brincadeiras, música e jogos cooperativos, em um ambiente acolhedor e divertido.
Serviço: SCFV – Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.
CRAS Jardim Itapemirim
Horário: 13h
Tema: Dia das Crianças – Brincar, Conviver e Fortalecer
Atividade: Confraternização e momento de convivência entre crianças e familiares, com brincadeiras que estimulam a interação, a cooperação e o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários.
Serviço: SCFV – Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.
CRAS Burarama – território Monte Alegre
Horário: 13h30
Tema: A Importância do Autocuidado
Atividade: Roda de conversa sobre a importância dos cuidados com a saúde da mulher, proporcionando um momento de acolhimento, escuta e educação em saúde.
Serviço: PAIF – Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família.
19/10 – segunda-feira
CRAS Itaoca
Horário: 14h
Tema: Construindo meu futuro
Atividade: Ação voltada ao autoconhecimento e à reflexão sobre escolhas futuras, estimulando os adolescentes a construírem de forma ativa seus projetos de vida nos campos pessoal, social e profissional.
Serviço: SCFV – Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.
20/10 – terça-feira
CRAS Village da Luz
Horário: 8h30
Tema: Saúde da Mulher – Prevenção, Cuidado e Autocuidado
Atividade: Roda de conversa sobre saúde da mulher, prevenção e autocuidado, incentivando o acompanhamento pelos serviços de saúde e a adoção de práticas de cuidado e prevenção.
Convidada: Roberta Beninca – enfermeira da UBS Santa Cecília.
Serviço: PAIF – Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família.
CRAS Itaoca
Horário: 13h30
Tema: Cooperação e Trabalho em Equipe
Atividade: Roda de conversa sobre a importância de ajudar e ser ajudado, estimulando a valorização do trabalho em equipe, da cooperação e da convivência respeitosa entre os participantes.
Serviço: SCFV – Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.
21/10 – quarta-feira
CRAS Soturno
Horário: 9h às 10h
Tema: Minha Voz, Minha Escolha – Participação e Protagonismo
Atividade: Momento de diálogo e participação, no qual crianças e adolescentes poderão expressar suas opiniões, identificar necessidades e escolher propostas que contribuam para melhorar a convivência, fortalecer os vínculos e ampliar a participação no grupo.
Serviço: SCFV – Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.
CRAS Burarama
Horário: 13h30
Tema: Cuidar de si também é um ato de amor
Atividade: Roda de conversa voltada à informação, ao diálogo e à conscientização sobre a importância dos cuidados com a saúde da mulher.
Convidada: Fernanda Dardengo Gava – acadêmica de Medicina.
Serviço: PAIF – Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família.
CRAS Aeroporto
Horário: 14h
Tema: Alimentação Saudável – Escolhas que Nutrem o Futuro
Atividade: Atividade educativa sobre hábitos saudáveis, realizada de forma dinâmica e atrativa, abordando o aproveitamento integral dos alimentos e os riscos relacionados ao consumo excessivo de ultraprocessados.
Convidada: Equipe do Banco de Alimentos.
Serviço: PAIF – Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família.
CRAS Alto Independência
Horário: 14h
Tema: Outubro Rosa – Prevenção e Cuidado com a Saúde
Atividade: Ação de conscientização sobre a importância da prevenção e dos cuidados com a saúde, promovendo informação e diálogo sobre a saúde da mulher e a importância do acompanhamento pelos serviços de saúde.
Convidada: Equipe da FNCC – Frente Nacional de Combate ao Câncer.
Serviço: SCFV – Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.
22/10 – quinta-feira
CRAS Jardim Itapemirim
Horário: 9h
Tema: Construindo Relações Saudáveis
Atividade: Roda de conversa sobre o respeito nas relações familiares, comunitárias e nos diferentes espaços de convivência, valorizando as diferenças, a escuta, o diálogo e a importância da forma como tratamos uns aos outros.
Serviço: SCFV – Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.
CRAS Aeroporto
Horário: 9h
Tema: Alimentação Saudável – Escolhas que Nutrem o Futuro
Atividade: Atividade educativa sobre hábitos saudáveis, realizada de forma dinâmica e atrativa, abordando o aproveitamento integral dos alimentos e os riscos relacionados ao consumo excessivo de ultraprocessados.
Convidada: Equipe do Banco de Alimentos.
Serviço: PAIF – Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família.
23/10 – sexta-feira
CRAS Village da Luz
Horário: 9h
Tema: Outubro Rosa – Saúde da Mulher, Prevenção e Autocuidado
Atividade: Roda de conversa voltada ao compartilhamento de informações e à conscientização sobre a saúde da mulher, destacando a importância da prevenção, do autocuidado e da realização dos exames preventivos.
Serviço: PAIF – Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família.
28/10 – quarta-feira
CRAS Alto União
Horários: 9h e 13h30
Tema: Brincadeiras de Ontem, Memórias de Hoje – Brincar, Sonhar e Construir
Atividade: Momento de lazer, descontração e convivência em espaço aberto, com piquenique, lanche, brincadeiras, dinâmicas e momentos de livre interação.
Serviço: SCFV – Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.
CRAS Zumbi
Horário: 9h
Tema: Cuidar de si também é um ato de amor
Atividade: Ação que incentiva a reflexão sobre a importância do autocuidado, da autoestima e do bem-estar, fortalecendo a valorização de si e estimulando atitudes de cuidado com o corpo e as emoções.
Serviço: SCFV – Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.
29/10 – quinta-feira
CRAS Aeroporto
Horário: 9h
Tema: Outubro Rosa – Cuidado, Prevenção e Valorização da Vida
Atividade: Ação de orientação e conscientização sobre a saúde da mulher, com informações sobre prevenção, autocuidado e a importância do diagnóstico precoce.
Convidada: Equipe multiprofissional da UBS do bairro Boa Vista.
Serviço: PAIF – Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família.
CRAS Alto União
Horário: 9h
Tema: Café com Memórias – Recordar é Viver
Atividade: Momento de convivência e lazer ao ar livre, proporcionando às pessoas idosas um espaço acolhedor de descontração, interação e compartilhamento de experiências.
Serviço: SCFV – Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.
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