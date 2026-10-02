​Prefeitura de Vila Velha está entre as cinco mais transparentes do Brasil

A Prefeitura de Vila Velha alcançou um lugar de destaque entre os municípios brasileiros ao atingir 100% no Índice de Transparência do Prêmio Band Cidades Excelentes. O resultado coloca a cidade entre apenas cinco municípios do país a obter a pontuação máxima no indicador, ao lado de Belo Horizonte (MG), Capitão (RS), Morro Reuter (RS) e Serra (ES).



O desempenho ganha ainda mais relevância diante da média nacional das prefeituras, que ficou em 82% no indicador. O resultado reconhece a qualidade e a consistência das informações públicas disponibilizadas pela Prefeitura de Vila Velha e reforça o protagonismo do município capixaba na área de transparência.

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Por meio do Portal da Transparência, o cidadão pode consultar informações sobre receitas, despesas, investimentos, balanços financeiros e outros dados relacionados à administração municipal. A ferramenta amplia o acesso aos dados públicos e permite acompanhar de forma mais clara a aplicação dos recursos e a execução das políticas públicas.



O Índice de Transparência integra o pilar Governança, Eficiência Fiscal e Transparência do Prêmio Band Cidades Excelentes e avalia a consistência e a qualidade das informações fiscais e contábeis disponibilizadas pelos municípios. O prêmio é realizado pelo Grupo Bandeirantes de Comunicação, em parceria com o Instituto Aquila, e tem como objetivo reconhecer e estimular boas práticas de gestão nos municípios brasileiros.

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Compromisso permanente

Para o prefeito Arnaldinho Borgo, o reconhecimento é resultado de uma política permanente de gestão responsável dos recursos públicos e do compromisso da administração municipal com a transparência e o acesso da população às informações do município.



“Transparência não é apenas cumprir uma obrigação. É respeitar o cidadão e mostrar, com clareza, como o dinheiro público está sendo aplicado. Alcançar 100% em um indicador nacional, enquanto a média dos municípios brasileiros ficou em 82%, demonstra o avanço de Vila Velha e consolida o município como referência nessa área. Esse reconhecimento reforça nosso compromisso de seguir aprimorando a gestão e ampliando a transparência para a população.”



A avaliação do prêmio é baseada no Índice de Gestão Municipal Aquila (IGMA), plataforma desenvolvida pelo Instituto Aquila que consolida indicadores de diferentes áreas a partir de fontes públicas. O estudo considera seis pilares: Governança, Eficiência Fiscal e Transparência; Saúde e Bem-Estar; Educação; Infraestrutura e Sustentabilidade; Desenvolvimento Socioeconômico; e Segurança Pública, incorporado nesta edição.



Mais do que um indicador, a nota máxima alcançada por Vila Velha evidencia uma política de abertura de dados e prestação de contas que aproxima a administração pública da população.

Trajetória de conquistas

Antes de obter esta conquista nacional, Vila Velha já havia alcançado o 1º lugar no Prêmio Band Cidades Excelentes de 2024, por seu desempenho nos indicadores de gestão. E em 2025, o município ficou com o 2º lugar geral nesta mesma premiação, obtendo as seguintes avaliações:

1º lugar em Sustentabilidade

2º lugar em Governança, Eficiência Fiscal e Transparência

2º lugar em Saúde e Bem-estar

2º lugar em Infraestrutura e Mobilidade Urbana

2º lugar em Desenvolvimento Socioeconômico e Ordem Pública

Além disso, a cidade também já vinha acumulando outros reconhecimentos, como: 1º lugar no Ranking Internacional de Transparência e Governança Pública – Selo Diamante (bicampeã); Selo Ouro no Programa Nacional de Transparência Pública da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon) e 1º lugar no Ranking de Transparência Pública do Espírito Santo (ONG Transparência Capixaba e ES em Ação).