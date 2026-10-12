Criança autista sofre afogamento no ES; aeronave do NOTAER é acionada
De acordo com informações do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (NOTAER), a paciente foi transportada pela aeronave Harpia 10 para receber atendimento especializado.
Familiares relataram que após o afogamento eles resgataram a criança e a levaram inconsciente ao Hospital de Santa Teresa. Durante o deslocamento, eles realizaram manobras de ressuscitação cardiopulmonar (RCP) na tentativa de reanimá-la.
Ao chegar à unidade hospitalar, a paciente apresentava quadro clínico gravíssimo e permanecia inconsciente. Diante da situação, a equipe médica realizou a intubação imediata e acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) para organizar a transferência de emergência.
A equipe aeromédica do NOTAER assumiu os cuidados da criança e realizou os procedimentos necessários para estabilizar o quadro clínico antes do transporte aéreo.
Somente após a estabilização, a aeronave decolou em direção ao hospital infantil, em Vitória, onde a paciente passou a receber assistência especializada. Não há informações sobre o estado de saúde da criança.
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