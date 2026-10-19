De Cachoeiro para a TV nacional: Fabiano Juffu aceita desafio de Tom Cavalcante

O cantor e um dos maiores imitadores do Brasil, Fabiano Juffu vai representar Cachoeiro de Itapemirim e o Espírito Santo na televisão nacional. Ele foi convidado para participar do programa Acerte ou Caia!, apresentado pelo humorista Tom Cavalcante e exibido pela Record nas tardes de domingo.

A gravação acontece nesta segunda-feira (19), em São Paulo. Fabiano comemorou o convite e destacou a satisfação de levar novamente o nome de sua cidade natal e do estado para todo o Brasil.

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“Fiquei muito feliz em receber esse convite do Tom Cavalcante para participar do programa Acerte ou Caia, um programa que hoje é um grande sucesso de audiência”, afirmou.

Juffu também ressaltou a importância da oportunidade para dar visibilidade ao município. “Uma satisfação em poder levar novamente o nome da cidade de Cachoeiro de Itapemirim e do Estado do Espírito Santo para todo o Brasil”, destacou.

Embora a gravação esteja marcada para esta segunda-feira (19), a data de exibição ainda não foi divulgada. Fabiano informou que sua participação irá ao ar nos próximos dias e convidou o público a acompanhar as novidades pelo Instagram, no perfil @fabianojuffu.

Acerte ou Caia

Exibido pela Record desde agosto de 2024, o Acerte ou Caia! é um programa de perguntas e respostas comandado por Tom Cavalcante. Na atração, os participantes precisam demonstrar conhecimento e rapidez para avançar na competição.

Quem erra as respostas pode acabar caindo em um alçapão, uma das principais características do game show.

O programa é baseado em um formato internacional e combina conhecimento, suspense e humor, colocando os convidados diante de desafios que podem terminar em uma queda inesperada.

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