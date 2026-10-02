De olho em Brasília, Marcelo Santos coloca seis mandatos, 41 mil votos e gestão da Assembleia do ES na disputa
Presidente da Assembleia Legislativa do Espírito Santo apresenta resultados administrativos e articulação política como credenciais para conquistar uma vaga na Câmara dos Deputados
A disputa por uma vaga na Câmara dos Deputados ganhou um novo capítulo com a candidatura do presidente da Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales), Marcelo Santos (União Brasil). Com seis mandatos como deputado estadual, 41.627 votos conquistados em 2022 e uma trajetória marcada pela articulação política, o parlamentar chega à eleição federal apresentando os resultados de sua gestão e sua experiência no Legislativo capixaba.
Os números ajudam a entender o contexto. Na última eleição, Marcelo recebeu uma votação que ficou a menos de 12 mil votos da obtida individualmente por cinco dos dez deputados federais eleitos pelo Espírito Santo. Embora sejam disputas diferentes, a comparação oferece uma referência sobre seu desempenho eleitoral anterior.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Outro fator que movimenta o cenário é a ausência de Helder Salomão (PT) na disputa pela Câmara. O parlamentar, que recebeu 120.337 votos em 2022, concorre ao Governo do Estado. A mudança altera a composição das candidaturas, especialmente em Cariacica, município ligado à trajetória política dos dois deputados.
Transparência, projetos e articulação política
Marcelo também apresenta como credencial sua passagem pela presidência da Assembleia. Durante sua gestão, a instituição conquistou, em 2024 e 2025, o Selo Diamante do Programa Nacional de Transparência Pública.
Entre as iniciativas destacadas pelo parlamentar estão o Arranjos Produtivos, voltado ao fortalecimento da agricultura familiar, o Guardiões da Infância, a Escola de Formação Política para Jovens e a Rede Capixaba de Fortalecimento do Legislativo.
A gestão também foi marcada pela interlocução com prefeitos, vereadores, representantes do setor produtivo, lideranças sociais e parlamentares de diferentes orientações partidárias. Marcelo foi eleito por unanimidade para a presidência da Assembleia, fato que integra o histórico político apresentado durante sua campanha.
Uma federação e vários nomes na disputa
Marcelo integra a Federação União Progressista, formada por União Brasil e PP. A composição reúne outros candidatos conhecidos da política capixaba, entre eles Da Vitória, Bruno Resende e Messias Donato.
Interlocutores políticos mencionados no levantamento original trabalham com a hipótese de a federação conquistar três cadeiras. O cenário, contudo, depende da votação individual dos candidatos e do desempenho coletivo da federação.
A disputa também reúne representantes do PSB, da Federação Brasil da Esperança, do Republicanos, do PL e do Podemos.
Com a eleição marcada para 4 de outubro, Marcelo Santos chega à reta final da campanha apresentando sua trajetória eleitoral, os resultados de sua presidência na Assembleia e sua participação na federação como os principais elementos de sua candidatura. Caberá às urnas definir como esses fatores se refletirão na composição da bancada capixaba em Brasília.
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