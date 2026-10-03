De olho em Brasília, Marcelo Santos encerra campanha destacando que trabalho pelo ES vai continuar

O candidato a deputado federal Marcelo Santos divulgou, neste sábado (3), um vídeo de encerramento da campanha em que fez um balanço da trajetória política e apresentou a candidatura à Câmara dos Deputados como um novo passo de sua atuação pública. Na mensagem, ele destacou a passagem pelos 78 municípios do Espírito Santo, agradeceu aos eleitores e afirmou que pretende usar em Brasília a experiência acumulada no Estado.

Ao longo do vídeo, Marcelo Santos afirmou que a caminhada eleitoral reforçou sua percepção de que a política precisa produzir resultados concretos na vida da população. Segundo ele, as visitas aos municípios capixabas também permitiram ouvir demandas, receber cobranças e conversar diretamente com os eleitores.

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O candidato também ressaltou sua trajetória na Assembleia Legislativa do Espírito Santo. De acordo com o próprio Marcelo Santos, foram sete mandatos como deputado estadual, período em que teve participação na condução dos trabalhos do Legislativo capixaba.

Experiência na Assembleia

Na gravação, Marcelo Santos também falou sobre o período em que esteve à frente da Assembleia Legislativa. Ele afirmou que encerra essa etapa com a avaliação de ter cumprido a missão de fortalecer a instituição e aproximá-la da população.

Segundo o candidato, durante sua passagem pela presidência, buscou deixar uma Assembleia “mais respeitada, mais eficaz, mais transparente e mais próxima do cidadão”. Ele também destacou a atuação conjunta entre diferentes correntes políticas.

A declaração aparece como parte do argumento utilizado por Marcelo Santos para apresentar sua experiência estadual como preparação para uma eventual atuação no Congresso Nacional.

Na segunda metade do vídeo, Marcelo Santos direciona a mensagem para a candidatura a deputado federal. Ele afirma que pretende ampliar o alcance de sua atuação política e participar, em Brasília, de debates de interesse do Espírito Santo e do país.

O candidato também relaciona a experiência construída no Legislativo estadual ao projeto de ocupar uma cadeira na Câmara dos Deputados.