Defesa Civil coloca Sul do Espírito Santo em alerta para temporais nas próximas horas

A Defesa Civil emitiu, nesta sexta-feira (16), um alerta para a possibilidade de temporais na região Sul do Espírito Santo nas próximas horas. O comunicado prevê chuva intensa, rajadas de vento, raios e queda de granizo. O aviso permanece válido até as 22h.

A mensagem encaminhada aos moradores orienta a população a redobrar os cuidados e acompanhar as recomendações das autoridades municipais diante das condições meteorológicas.

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O alerta abrange a região Sul capixaba, onde estão municípios como Cachoeiro de Itapemirim, Alegre, Castelo, Mimoso do Sul e Marataízes. Entretanto, o comunicado não apresenta uma lista específica das cidades que poderão registrar os fenômenos mais intensos.

Segundo o comunicado, há possibilidade de chuva intensa acompanhada de ventos, descargas elétricas e granizo durante o período de validade do aviso.

Essas condições exigem atenção, principalmente em locais sujeitos a alagamentos, enxurradas e quedas de árvores.

O alerta também orienta os moradores a seguirem os planos de contingência municipais, que estabelecem medidas de prevenção e resposta a situações de emergência.

A previsão de tempestades não significa que todos os municípios da região serão atingidos com a mesma intensidade. A ocorrência e a distribuição das chuvas podem variar ao longo das próximas horas.

Como se proteger durante chuva forte, raios e ventania?

A Defesa Civil recomenda que os moradores acompanhem os comunicados oficiais e adotem medidas de proteção durante os temporais.

Em caso de chuva intensa, é importante evitar atravessar ruas alagadas, enxurradas e áreas com acúmulo de água.

Durante rajadas de vento e descargas elétricas, a orientação é procurar abrigo em locais seguros e manter distância de árvores, postes e estruturas que possam cair.

Moradores de áreas de encosta também devem observar possíveis sinais de deslizamento, como rachaduras no solo, movimentação de terra e inclinação de árvores ou postes.

Alerta segue válido até as 22h desta sexta-feira

O comunicado da Defesa Civil permanece em vigor até as 22h desta sexta-feira, 16 de outubro.

A população deve acompanhar as atualizações meteorológicas e seguir as orientações da Defesa Civil de cada município.

Em situações de emergência, os moradores podem entrar em contato com a Defesa Civil pelo telefone 199 ou com o Corpo de Bombeiros pelo 193.

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