Dia das Crianças: ação da PM beneficia mais de 170 pequenos em Guaçuí

Na manhã deste sábado (10), a 2ª Companhia do 3º Batalhão da Polícia Militar do Espírito Santo transformou o Dia das Crianças em um momento de alegria, carinho e esperança.

Os militares percorreram os bairros Horto Florestal, Roberto Mendes e São Miguel, na região da Lagoa, em Guaçuí, levando presentes e, principalmente, demonstrando que a presença policial também se faz por meio de gestos de solidariedade, afeto e aproximação com a comunidade.

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A iniciativa nasceu do coração dos próprios policiais militares, que se mobilizaram e contribuíram pessoalmente para tornar esse momento possível. A ação também contou com o apoio da Prefeitura Municipal, do Rotary Clube e de outros colaboradores, unidos pelo propósito de fazer a diferença na vida de tantas famílias.

Mais do que entregar presentes, a missão foi compartilhar sorrisos, fortalecer laços e mostrar às crianças que, por trás da farda, existem pessoas comprometidas com o bem-estar da sociedade.

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