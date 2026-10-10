Dia das Crianças: ação da PM beneficia mais de 170 pequenos em Guaçuí
A ação também contou com o apoio da Prefeitura Municipal, do Rotary Clube e de outros colaboradores.
Na manhã deste sábado (10), a 2ª Companhia do 3º Batalhão da Polícia Militar do Espírito Santo transformou o Dia das Crianças em um momento de alegria, carinho e esperança.
Os militares percorreram os bairros Horto Florestal, Roberto Mendes e São Miguel, na região da Lagoa, em Guaçuí, levando presentes e, principalmente, demonstrando que a presença policial também se faz por meio de gestos de solidariedade, afeto e aproximação com a comunidade.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
A iniciativa nasceu do coração dos próprios policiais militares, que se mobilizaram e contribuíram pessoalmente para tornar esse momento possível. A ação também contou com o apoio da Prefeitura Municipal, do Rotary Clube e de outros colaboradores, unidos pelo propósito de fazer a diferença na vida de tantas famílias.
Mais do que entregar presentes, a missão foi compartilhar sorrisos, fortalecer laços e mostrar às crianças que, por trás da farda, existem pessoas comprometidas com o bem-estar da sociedade.
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