Dia das Crianças: presentes e passeios devem movimentar R$ 611 milhões no ES
O Dia das Crianças deve movimentar cerca de R$ 611 milhões no Espírito Santo em 2026, considerando os gastos com comemorações e a intenção de compra de presentes. É o que aponta a Pesquisa de Intenções de Consumo e Comemorações do Dia das Crianças, do DataSebrae ES (Link), realizada entre 26 de agosto e 8 de setembro, com 1.200 entrevistados em todo o estado.
O levantamento mostra que 46,8% dos capixabas pretendem comemorar a data, enquanto 60,3% têm intenção de presentear. Do total estimado, cerca de R$ 260 milhões devem ser destinados às comemorações, enquanto a compra de presentes pode movimentar outros R$ 351 milhões. Para o coordenador de Marketing Comercial do Sebrae/ES, Bernardo Buteri, os números mostram que a data gera oportunidades para diferentes setores da economia.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
“Esse volume mostra que o Dia das Crianças continua sendo uma das datas mais relevantes do segundo semestre para diversos segmentos da economia. O que explica esse resultado é uma combinação de fatores, como o forte componente emocional da data e um cenário econômico capixaba que segue apresentando sinais de aquecimento, com mercado de trabalho resiliente, aumento da circulação de renda e maior disposição ao consumo”.
A movimentação, segundo ele, vai muito além do comércio de brinquedos. A pesquisa aponta que as famílias também devem buscar opções de alimentação, lazer, passeios e turismo, ampliando as possibilidades para empresas de diferentes segmentos.
Entre aqueles que pretendem comemorar, 43% devem fazer passeios, enquanto 27,6% planejam uma refeição em casa e 6,6% pretendem realizar uma refeição fora. Eventos ou festas aparecem com 13,2% das intenções, enquanto viagens somam 4,6%. Entre os que vão comemorar em casa, 85,2% pretendem preparar a própria comida.
O turismo de proximidade também aparece como uma oportunidade. A maior parte dos entrevistados que pretende passear deve permanecer no próprio município. Entre os destinos de outros municípios mais citados estão Vitória, Domingos Martins, Guarapari e Vila Velha. Praias, parques urbanos e praças e shopping centers estão entre os locais mais procurados.
“Não podemos olhar para o Dia das Crianças apenas como uma data para venda de brinquedos. Há espaço para alimentação, lazer, turismo de proximidade e serviços. Restaurantes, espaços de entretenimento e outros pequenos negócios podem criar experiências específicas para as famílias e aproveitar esse movimento”, destaca Bernardo.
No mercado de presentes, o gasto médio estimado é de R$ 467 por comprador, com uma média de 2,6 presentes por pessoa. Os brinquedos aparecem como principal escolha, seguidos por roupas e calçados, enquanto eletrônicos e itens como skates, patinetes e bicicletas também estão entre as opções mencionadas.
Preço e qualidade pesam na decisão de compra
Fica perceptível também que o consumidor está atento às condições oferecidas pelos estabelecimentos. Preço mais baixo é o principal fator de decisão, seguido por qualidade, promoções e descontos, atendimento, confiança e variedade. O Pix é a forma de pagamento mais escolhida, com 39,1%, seguido pelo parcelamento no cartão, com 21,2%.
Para os pequenos negócios, a data também funciona como uma oportunidade de preparação para os últimos meses do ano, período que reúne outras datas importantes para o comércio, como Halloween, Black Friday e Natal.
“Para muitos pequenos negócios, especialmente nas áreas de comércio, alimentação, lazer, turismo e serviços, o Dia das Crianças é a primeira grande oportunidade de impulsionar o faturamento do segundo semestre. Além do resultado financeiro imediato, quem consegue aproveitar bem a data chega mais preparado para a Black Friday e o Natal, que são períodos de maior potencial de vendas”, afirma Bernardo.
A pesquisa recomenda que os empreendedores se antecipem ao período de maior demanda, com preparação de estoque e divulgação. A criação de kits, combos e sugestões de presentes pode facilitar a escolha do consumidor, enquanto negócios de gastronomia, turismo e lazer podem investir em atividades e estruturas voltadas ao público infantil.
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