Dia das Crianças terá shows, personagens, guloseimas e passeio ciclístico em Cachoeiro

A Estação Ferroviária, no Centro de Cachoeiro de Itapemirim, vai se transformar em um grande espaço de alegria, brincadeiras e diversão para a criançada na próxima segunda-feira, 12 de outubro. A programação especial do Dia das Crianças promete uma manhã repleta de atrações para toda a família, com shows, personagens infantis, gincanas, distribuição de guloseimas e sorteios de brinquedos e brindes.

As atividades integram o 1º Oktober Fest Cachoeiro, que acontece de 9 a 12 de outubro, com entrada gratuita. A proposta é proporcionar um dia especial para as crianças e oferecer aos pais e responsáveis uma opção de lazer e convivência familiar durante o feriado.

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Passeio ciclístico começa logo cedo

A programação começa às 6h30, com a concentração dos participantes para o passeio ciclístico. A saída está prevista para as 7h30, seguida do sorteio de uma bicicleta, incentivando a participação das famílias em uma atividade que une lazer, saúde e integração.

A partir das 8h, a Estação Ferroviária recebe uma programação especialmente preparada para o público infantil, com atividades previstas até o meio-dia.

Tina Show, mágica e personagens queridos da criançada

Entre os destaques estão as apresentações da Tina Show, da Cia Farofa Doce e do Palhaço Beleza, que levará ao público um show de mágica. A programação também contará com gincanas e a presença de personagens que fazem sucesso entre as crianças, como Robô Elvis, Sonic, Patrick Estrela e Bob Esponja.

Para completar a festa, haverá distribuição de pipoca, algodão-doce e picolés, além de sorteios de brinquedos e brindes. A expectativa é proporcionar momentos de diversão, interação e muitas fotos para guardar de lembrança, reunindo crianças de diferentes idades em um ambiente festivo e acolhedor.

Quatro dias de festa com entrada gratuita

O 1º Oktober Fest Cachoeiro acontece entre os dias 9 e 12 de outubro, na Estação Ferroviária, com atrações musicais, cervejarias artesanais, gastronomia, food trucks e atividades para diferentes públicos.

A programação especial de segunda-feira encerra o evento com uma manhã dedicada às crianças, reforçando o caráter familiar da iniciativa e convidando moradores e visitantes a aproveitarem o feriado na cidade.

Serviço

Dia das Crianças no 1º Oktober Fest Cachoeiro

• Data: segunda-feira, 12 de outubro

• Local: Estação Ferroviária, Centro de Cachoeiro de Itapemirim

• 6h30: concentração para o passeio ciclístico

• 7h30: saída do passeio e sorteio de bicicleta

• 8h às 12h: programação especial infantil

• Atrações: Tina Show, Cia Farofa Doce, Palhaço Beleza e show de mágica, Robô Elvis, Sonic, Patrick Estrela e Bob Esponja

• Diversão: gincanas, pipoca, algodão-doce, picolés, sorteios de brinquedos e brindes

• Programação cultural: danças típicas alemãs

• Entrada: gratuita

Prepare a família e venha celebrar o Dia das Crianças com muita alegria na Estação Ferroviária de Cachoeiro!

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