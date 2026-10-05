Dois concursos avançam no Espírito Santo; veja vagas, salários e datas

Dois concursos públicos avançam no Espírito Santo e reúnem, juntos, 1.090 oportunidades entre vagas imediatas e cadastro de reserva. As seleções são do Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Espírito Santo (CRECI-ES) e do Procon-ES.

O concurso do CRECI-ES já está com edital publicado. Ao todo, são 870 oportunidades, sendo 24 vagas imediatas e outras 846 destinadas à formação de cadastro de reserva.

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As chances contemplam candidatos de níveis médio e superior. Os salários podem chegar a R$ 8.250.

Inscrições para o CRECI-ES

As inscrições para o concurso do CRECI-ES acontecem entre 5 de outubro e 10 de novembro de 2026.

A prova está prevista para o dia 17 de janeiro de 2027. O Instituto Quadrix será responsável pela organização da seleção.

Procon-ES terá 220 oportunidades

O Procon-ES também avança na preparação de seu concurso. A banca organizadora já foi contratada. A previsão é de 20 vagas imediatas e outras 200 para cadastro de reserva, totalizando 220 oportunidades.

As vagas serão destinadas a candidatos de nível superior. A remuneração inicial prevista é de R$ 7.547,78.

Entre as formações aceitas estão Direito, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Administração e Estatística. O Instituto Avalia será responsável pela organização do concurso. O próximo passo será a publicação do edital, que ainda está a caminho.

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