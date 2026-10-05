Dois homens ficam feridos após agressões em Cachoeiro
Casos aconteceram nos bairros Valão e Monte Cristo; uma das vítimas relatou ter sido atacada com uma barra de ferro.
A Guarda Civil Municipal foi acionada para atender a duas ocorrências de violência em bairros de Cachoeiro durante o fim de semana.
De acordo com a GCM, a primeira ocorrência aconteceu no bairro Valão, na manhã do último domingo (4). A vítima deu entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro Marbrasa com ferimentos na perna.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
Aos agentes, a vítima contou que caminhava pela Avenida Mauro Miranda Madureira, no bairro Valão, quando foi agredida. O homem relatou que havia ingerido bebida alcoólica e, por esse motivo, não conseguiu identificar com precisão os possíveis autores da agressão.
O segundo caso ocorreu no bairro Monte Cristo. A vítima contou à GCM que estava em uma residência acompanhada de um conhecido. Os dois consumiam álcool e drogas quando o outro homem pegou uma barra de ferro e o atacou na cabeça e no abdômen.
Foi necessária a intervenção de outras pessoas para que as agressões cessassem.
As vítimas registraram boletim de ocorrência, e os casos serão investigados.
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