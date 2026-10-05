Dois homens ficam feridos após agressões em Cachoeiro

A Guarda Civil Municipal foi acionada para atender a duas ocorrências de violência em bairros de Cachoeiro durante o fim de semana.

De acordo com a GCM, a primeira ocorrência aconteceu no bairro Valão, na manhã do último domingo (4). A vítima deu entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro Marbrasa com ferimentos na perna.

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Aos agentes, a vítima contou que caminhava pela Avenida Mauro Miranda Madureira, no bairro Valão, quando foi agredida. O homem relatou que havia ingerido bebida alcoólica e, por esse motivo, não conseguiu identificar com precisão os possíveis autores da agressão.

O segundo caso ocorreu no bairro Monte Cristo. A vítima contou à GCM que estava em uma residência acompanhada de um conhecido. Os dois consumiam álcool e drogas quando o outro homem pegou uma barra de ferro e o atacou na cabeça e no abdômen.

Foi necessária a intervenção de outras pessoas para que as agressões cessassem.

As vítimas registraram boletim de ocorrência, e os casos serão investigados.

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