Dr. Bruno Resende declara apoio à reeleição de Ricardo Ferraço ao governo do ES
Deputado federal eleito destaca investimentos na saúde, ampliação da oncologia e construção de hospitais no Estado ao anunciar apoio ao candidato do MDB
O médico oncologista e deputado federal eleito Dr. Bruno Resende (União Brasil), um dos nomes mais votados do Espírito Santo nas eleições de 2026, declarou apoio à campanha de reeleição de Ricardo Ferraço (MDB) ao Governo do Estado. Em vídeo divulgado nas redes sociais, Bruno destacou os investimentos realizados na área da saúde e atribuiu parte dos avanços à atuação de Ricardo, pedindo votos para o candidato.
Ao justificar seu posicionamento, o parlamentar eleito ressaltou a importância da coerência política e da gratidão pelo trabalho desenvolvido em parceria com o atual governador. Segundo ele, os investimentos na rede pública de saúde, especialmente na assistência oncológica, estão entre os motivos para apoiar a continuidade do projeto.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
“Eu quero falar com você sobre coerência e gratidão. Construímos a maior rede de saúde do Brasil. Ampliamos a oncologia de norte a sul. Estamos fazendo o Hospital de Câncer em Cachoeiro. Estamos construindo o Complexo Norte em São Mateus. Vamos construir um grande hospital em Colatina, o novo Sílvio Avidos”, afirmou Dr. Bruno.
O deputado também mencionou a ampliação dos recursos destinados à saúde, o crescimento da rede de oftalmologia e a abertura de núcleos de hemodiálise. Na avaliação dele, as ações representam avanços no atendimento à população capixaba.
“Esse foi um trabalho feito com o DNA do nosso candidato a governador Ricardo Ferraço. A minha gratidão a Ricardo passa agora por estar ao lado dele”, declarou.
Apoio fundamentado na saúde
A manifestação de Dr. Bruno reforça a presença da pauta da saúde no debate eleitoral capixaba. Médico especialista no cuidado a pacientes com câncer, ele destacou a necessidade de fortalecer as equipes multiprofissionais, ampliar a estrutura hospitalar e garantir atendimento digno à população.
“Eu acredito no avanço da medicina, nos cuidados médicos multiprofissionais, no fortalecimento de todo o nosso time da saúde e na entrega de dignidade até cada cidadão capixaba”, afirmou.
O parlamentar também fez um apelo direto aos eleitores que acompanham sua trajetória política para que apoiem Ricardo Ferraço na disputa pelo Palácio Anchieta.
“Por isso, eu peço o seu voto para Ricardo Ferraço, governador 15. Acredito e confio na capacidade de Ricardo. É um homem que está pronto para seguir governando nosso Espírito Santo”, disse.
Ao encerrar a gravação, Dr. Bruno voltou a associar seu apoio à confiança que recebeu dos eleitores e pediu que essa relação também se traduza em votos para o candidato do MDB.
“E você que confia no doutor Bruno Resende, eu peço o seu voto e o seu apoio para Ricardo Ferraço, governador 15”, concluiu.
A declaração acrescenta o apoio do deputado federal eleito à articulação política em torno da candidatura de Ricardo Ferraço e coloca a continuidade dos investimentos na saúde entre os principais argumentos apresentados por Bruno para justificar sua posição na eleição estadual.
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