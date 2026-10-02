Dr. Bruno Resende ganha força na reta final e aparece entre os favoritos para deputado federal no ES

Dr. Bruno Resende chega aos últimos dias de campanha como um dos nomes que mais ganharam força na disputa por uma vaga na Câmara Federal pelo Espírito Santo.

O candidato tem ampliado sua presença nas ruas e reúne apoios de prefeitos, vereadores, candidatos a deputado estadual, profissionais de saúde, empresários e lideranças de diferentes regiões do Estado.

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A movimentação pode ser percebida nas conversas com moradores. Em Cachoeiro de Itapemirim, onde Bruno nasceu, o nome do candidato aparece nos encontros políticos e nas rodas de conversa.

Na eleição de 2022, Bruno Resende recebeu 31.897 votos para deputado estadual, em uma disputa que reuniu mais de 500 candidatos.

Agora, quatro anos depois, ele entra na corrida por uma das dez vagas do Espírito Santo na Câmara Federal com uma base eleitoral ampliada, um mandato de quatro anos na Assembleia Legislativa e uma rede de apoios que se espalhou por diferentes regiões do Estado.

Em Cachoeiro, Bruno conta com o apoio do prefeito Theodorico de Assis Ferraço, do vice-prefeito Júnior Corrêa e da primeira-dama Norma Ayub.

Ferraço já declarou publicamente que Bruno é seu candidato a deputado federal e disse que ele é o deputado de Cachoeiro. “É importante ter um deputado de Cachoeiro”, afirmou.

Em Mimoso do Sul, onde Bruno passou parte da infância e mantém fortes vínculos familiares, a relação também é histórica. Na eleição de 2022, ele recebeu 5.446 votos no município, uma das maiores votações proporcionais entre os candidatos a deputado estadual.

A campanha deste ano ampliou ainda mais esse trabalho. Bruno percorreu municípios do Sul, Litoral Sul, Caparaó, Região Serrana, Região Metropolitana, Norte e Noroeste, participando de caminhadas, reuniões, encontros com lideranças e atividades junto à população.

Em diferentes cidades, prefeitos, vice-prefeitos, vereadores e candidatos a deputado estadual passaram a declarar apoio ao candidato.

Em Atílio Vivácqua, por exemplo, o prefeito Helinho Lima e o vice Dr. Marco Sobreira anunciaram apoio. Em Boa Esperança, lideranças municipais também se posicionaram pela candidatura.

Mandato que virou trabalho

A candidatura aposta na trajetória construída por Bruno nos últimos anos. Médico radio-oncologista, ele chegou à Assembleia Legislativa em 2022 e concentrou parte importante do mandato na área da saúde.

O trabalho de Bruno na Assembleia resultou em 56 leis sancionadas ao longo de três anos e oito meses. O número colocou Bruno entre os parlamentares com maior produção legislativa no período.

A saúde é uma das principais marcas da atuação de Bruno Resende, que tem entre suas iniciativas o Estatuto da Pessoa com Câncer, ações voltadas às vítimas de AVC, oncologia pediátrica e ampliação do diagnóstico e atendimento de doenças cardiovasculares.

O mandato também contempla projetos nas áreas de turismo, esporte, cultura, agricultura e desenvolvimento regional, enquanto Bruno acompanha a implantação do Hospital do Câncer de Cachoeiro, que está em construção e é um dos principais projetos ligados à sua atuação na saúde.