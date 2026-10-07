Ecovias Capixaba abre 23 vagas para operadores de pedágio no Sul do ES

A Ecovias Capixaba está com 23 vagas abertas para o cargo de pessoa operadora de pedágio em diferentes regiões do Espírito Santo. As oportunidades estão distribuídas por seis praças administradas pela concessionária responsável pela operação e manutenção da BR-101/ES-BA.

As vagas contemplam as praças de São Mateus, Aracruz, Serra, Guarapari, Itapemirim e Mimoso do Sul. Em alguns casos, moradores de municípios e distritos vizinhos também podem participar do processo seletivo.

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A maior quantidade de oportunidades está na Serra, com cinco vagas abertas para moradores de toda a Grande Vitória.

Em São Mateus, são quatro vagas. Já em Aracruz, também há quatro oportunidades, disponíveis para moradores do distrito de Jacupemba e da cidade de Linhares.

A praça de Guarapari oferece quatro vagas e também aceita candidatos que moram em Viana e Cariacica.

Outras quatro oportunidades estão em Itapemirim, com possibilidade de candidatura também para moradores de Rio Novo do Sul. Em Mimoso do Sul, são duas vagas disponíveis.

Como se candidatar

O candidato faz a inscrição pela plataforma Gupy, em um processo simplificado. Ao acessar a oportunidade, ele segue para o WhatsApp, responde algumas perguntas básicas sobre o perfil e pode anexar o currículo.

Os interessados devem consultar os detalhes da vaga e realizar a candidatura pela página oficial do processo seletivo na Gupy.

Vagas integram ampliação das equipes

As contratações fazem parte das iniciativas da Ecovias Capixaba para ampliar e formar as equipes que atuam diretamente na operação da rodovia e no atendimento aos usuários da BR-101.

As oportunidades estão distribuídas de Norte a Sul do Espírito Santo, ampliando as possibilidades para quem busca uma colocação profissional próxima de onde mora.

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