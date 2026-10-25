Eleições 2026: ES registra problemas em 32 urnas eletrônicas nas primeiras horas do segundo turno

O Espírito Santo registrou problemas em 32 urnas eletrônicas nas primeiras horas de votação do segundo turno das Eleições 2026, neste domingo (25). De acordo com o balanço divulgado pelo Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), às 9h30, equipes técnicas conseguiram solucionar 22 ocorrências nos próprios locais de votação, enquanto outras dez urnas precisaram ser substituídas.

As cidades de Serra e Guarapari concentraram o maior número de registros, com oito ocorrências cada. Em seguida, aparece Cariacica, com quatro casos.

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Apesar dos problemas identificados, a votação seguiu normalmente no Espírito Santo, sem registro de interrupção generalizada do processo eleitoral.

Número de urnas substituídas aumenta no ES

Um balanço posterior, divulgado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), apontou que 19 urnas eletrônicas já haviam sido substituídas no Espírito Santo até as 10h01 deste domingo.

O número representa um aumento de nove substituições em relação ao levantamento estadual das 9h30.

Ao todo, a Justiça Eleitoral preparou 10.790 urnas eletrônicas para o segundo turno no Espírito Santo, incluindo equipamentos de reserva.

Serra e Guarapari lideram ocorrências

No primeiro levantamento da manhã, Serra e Guarapari registraram oito problemas cada, enquanto Cariacica contabilizou quatro ocorrências.

As equipes responsáveis pelo suporte técnico atuaram para solucionar as falhas e garantir a continuidade da votação.

Quando não é possível resolver o problema no próprio equipamento, a Justiça Eleitoral realiza a substituição por uma urna de contingência.

Votação segue até as 17h no Espírito Santo

Os eleitores capixabas voltaram às urnas neste domingo para escolher o próximo governador do Espírito Santo e o presidente da República.

A votação começou às 8h e segue até as 17h, pelo horário de Brasília.

Os eleitores que chegarem aos locais de votação até o horário de encerramento e estiverem na fila terão o direito de votar garantido.

A apuração dos votos começa após o encerramento da votação, com a divulgação dos resultados conforme a totalização realizada pela Justiça Eleitoral.

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