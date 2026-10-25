Eleições 2026: veja horário, documentos e regras para votar no segundo turno

Os eleitores do Espírito Santo voltam às urnas neste domingo (25) para participar do segundo turno das Eleições 2026. A votação começou às 8h e segue até as 17h, em todos os municípios capixabas. Desta vez, os cidadãos vão escolher o próximo governador do Estado e o presidente da República para o mandato de 2027 a 2030.

No Espírito Santo, a disputa pelo governo estadual acontece entre Lorenzo Pazolini (Republicanos) e Ricardo Ferraço (MDB), candidatos que avançaram para o segundo turno após a votação realizada em 4 de outubro.

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Para participar, os eleitores devem apresentar um documento oficial de identificação com foto. O título eleitoral impresso não é obrigatório, mas é importante consultar o local de votação antes de sair de casa.

Qual é o horário de votação no Espírito Santo?

As seções eleitorais funcionam das 8h às 17h, seguindo o horário oficial de Brasília.

Os eleitores que chegarem ao local de votação e estiverem na fila até as 17h terão o direito de votar garantido, mesmo que o atendimento termine depois desse horário.

O voto é obrigatório para pessoas alfabetizadas com idade entre 18 e 70 anos. Já os jovens de 16 e 17 anos, as pessoas com mais de 70 anos e os cidadãos não alfabetizados podem votar facultativamente.

Qual é a ordem de votação no segundo turno?

Diferentemente do primeiro turno, quando os eleitores escolheram representantes para seis vagas, incluindo duas para o Senado, neste domingo os capixabas votarão apenas para dois cargos.

A ordem de votação será:

Governador: digitar os dois números do candidato, conferir os dados e confirmar. Presidente da República: digitar os dois números do candidato, conferir os dados e confirmar.

O eleitor pode levar uma anotação em papel com os números dos candidatos para facilitar o preenchimento na urna eletrônica.

Quais documentos são necessários para votar?

Para participar da votação, o eleitor deve apresentar um documento oficial de identificação com foto.

Entre os documentos aceitos estão:

Carteira de Identidade (RG) ou Carteira de Identidade Nacional (CIN);

Carteira Nacional de Habilitação (CNH);

Passaporte;

Carteira de trabalho física;

Certificado de reservista;

Outros documentos oficiais de identificação com foto aceitos pela Justiça Eleitoral.

O aplicativo e-Título também pode ser utilizado para identificação, desde que apresente a fotografia do eleitor.

Quem não tiver o título eleitoral em mãos poderá votar normalmente, desde que apresente um documento oficial com foto e esteja com a situação eleitoral regular.

Quem não votou no primeiro turno pode votar?

Sim. Os eleitores que não compareceram às urnas no primeiro turno poderão participar normalmente da votação deste domingo, desde que estejam com a inscrição eleitoral regular.

Isso acontece porque cada turno é considerado uma eleição independente para fins de comparecimento e justificativa.

Quem deixou de votar em 4 de outubro também deverá justificar a ausência referente ao primeiro turno, respeitando o prazo estabelecido pela Justiça Eleitoral.

Celular é proibido na cabine de votação

A Justiça Eleitoral proíbe a entrada de celulares, câmeras, filmadoras, relógios inteligentes e outros equipamentos capazes de registrar imagens ou comprometer o sigilo do voto na cabine.

Antes de votar, o eleitor deverá entregar esses equipamentos aos mesários, conforme as orientações da seção eleitoral.

O eleitor pode utilizar o celular para apresentar o e-Título durante a identificação, mas não poderá levá-lo até a urna eletrônica.

A legislação permite manifestações individuais e silenciosas de preferência política, mas proíbe a boca de urna, a distribuição de material de campanha e outras formas de propaganda eleitoral irregular no dia da votação.

Como consultar o local de votação?

Os eleitores podem conferir o endereço da seção eleitoral por meio do aplicativo e-Título ou pelos canais de atendimento da Justiça Eleitoral.

A consulta permite verificar o local de votação, a zona eleitoral e o número da seção.

A recomendação é conferir essas informações antes do deslocamento, especialmente para evitar atrasos ou dúvidas sobre possíveis mudanças de endereço.

Quando começa a apuração dos votos?

A apuração terá início após o encerramento da votação, às 17h, quando as seções eleitorais começarão os procedimentos de emissão dos boletins de urna e transmissão dos resultados.

Os eleitores poderão acompanhar a totalização dos votos pelos canais oficiais da Justiça Eleitoral.

O resultado do segundo turno definirá os próximos ocupantes dos cargos de governador do Espírito Santo e presidente da República, que terão mandato de quatro anos, entre 2027 e 2030.

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