Eleitos, senador Evair e governador Pazolini realizam encontro com lideranças e moradores do Sul do ES
As autoridades cumprem agenda nos municípios de Mimoso do Sul e Muqui.
O governador eleito do Espírito Santo, Lorenzo Pazolini (Republicanos), e o senador eleito Evair de Melo (Republicanos) estarão no Sul do Estado neste sábado (31).
As duas autoridades cumprem agenda nos municípios de Mimoso do Sul e Muqui. Os encontros são abertos ao público.
Após a agenda de Mimoso do Sul, Evair e Pazolini se reúnem, a partir das 11h30, com a população de Muqui. O encontro será realizado no Parque de Exposições da cidade.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
O evento contará com lideranças políticas, apoiadores e moradores da região Sul do estado.
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