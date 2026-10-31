Eleitos, senador Evair e governador Pazolini realizam encontro com lideranças e moradores do Sul do ES

O governador eleito do Espírito Santo, Lorenzo Pazolini (Republicanos), e o senador eleito Evair de Melo (Republicanos) estarão no Sul do Estado neste sábado (31).

As duas autoridades cumprem agenda nos municípios de Mimoso do Sul e Muqui. Os encontros são abertos ao público.

Após a agenda de Mimoso do Sul, Evair e Pazolini se reúnem, a partir das 11h30, com a população de Muqui. O encontro será realizado no Parque de Exposições da cidade.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp!

O evento contará com lideranças políticas, apoiadores e moradores da região Sul do estado.