Em três meses, clínica de hemodiálise do HIFA chega a 2,4 mil sessões e 80 pacientes
Serviço ampliou o acesso ao tratamento e permitiu que 57 pacientes passassem a realizar hemodiálise mais perto de casa
A Clínica de Hemodiálise do HIFA completa três meses de funcionamento com resultados que refletem a ampliação do acesso ao tratamento renal na região. Desde o início dos atendimentos, em 22 de junho, a unidade já realizou 2.435 sessões de hemodiálise e atualmente atende 80 pacientes, seis dias por semana.
Das 80 pessoas atendidas, 57 foram transferidas para realizar o tratamento mais próximo de suas residências, reduzindo a necessidade de deslocamentos para outras localidades. Outros 23 pacientes foram desospitalizados, passando a contar com o atendimento de hemodiálise em ambiente ambulatorial.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
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A clínica também alcançou rapidamente sua capacidade de atendimento. Um mês após o início das atividades, em 22 de julho, as 80 vagas disponíveis já estavam preenchidas, demonstrando a demanda existente pelo serviço e a importância da estrutura para a assistência aos pacientes renais.
Uma semana para celebrar a trajetória
Para marcar os três meses de funcionamento da Clínica de Hemodiálise, a equipe do setor preparou uma semana comemorativa, com uma programação voltada aos pacientes e colaboradores.
As atividades incluíram apresentações, momentos de confraternização com lanche e um momento de gratidão, celebrando a trajetória construída desde a chegada dos primeiros pacientes e os resultados alcançados ao longo desses três meses.
“Mais do que números, os primeiros meses da Clínica de Hemodiálise representam a ampliação do cuidado e a possibilidade de que dezenas de pacientes possam realizar um tratamento essencial mais perto de suas casas, de suas famílias e de sua rede de apoio.” argumenta o superintendente, Jailton Pedroso.
Com atendimento seis dias por semana, a unidade segue ampliando sua atuação e fortalecendo a assistência especializada aos pacientes renais na região sul capixaba.
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